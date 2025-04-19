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 | Yusuf Özgür Bülbül

Ali Baba Türbesi'nde toprak yiyerek dua ediyorlar!

Tokat şehir merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Kızılöz köyü, her yıl nisan ayının 15 ile 18'i arasındaki ilk cuma günlerinde ziyaretçi akınına uğruyor. Köyde yüzyıllardır süregelen ilginç bir gelenek yaşatılıyor: Şifa arayan insanlar, Ali Baba Türbesi'nin toprağını yiyerek dua ediyor.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.04.2025
saat ikonu 22:53
|
GÜNCELLEME:
19.04.2025
saat ikonu 23:00

Tokat'ın Kızılöz köyünde şifa arayan vatandaşlar, 200 yıllık gelenek gereği Ali Baba Türbesi'nden toprak yiyerek dualar ediyor. İl merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kızılöz köyünde, her yıl nisan ayının 15'i ile 18'i arasındaki Cuma günleri, vatandaşlar türbeye gelip dualar ederek şifa arıyor.

AKIN EDİYORLAR

Çevre köylerden gelen vatandaşlar türbenin toprağından yiyip otunu keserek niyetlerde bulunuyor. Köy halkının 'Cevher' adını verdiği türbeyi ziyaret edenler, türbe çevresindeki otları kesip toprağını alırken dileklerde bulunuyor. Toplanan otların karşılığında verilen paralar ise köy camisinin ihtiyaçları için kullanılıyor.

Ali Baba Türbesi'nde toprak yiyerek dua ediyorlar!

"ŞİFA NİYETİNE TOPRAK YENİR"

Geleneğin önemine dikkat çeken köy sakinlerinden Şerife Erçoban, "Eski hesapta nisan ayının ilk cumasında, yılda bir kez üç gün boyunca burada ziyaret yapılırdı. Otunu keserler, toprağını alırlardı. Şifa niyetine toprak yenir. Otun parasını verirler, ziyaret sonunda toplanan paralar camiye verilirdi. Her niyet için bu cevher kullanılırdı" dedi.

Ali Baba Türbesi'nde toprak yiyerek dua ediyorlar!

DUA EDİYORLAR

Ziyaretlerin hem manevi hem de sosyal yönüne vurgu yapan Selman Erçoban ise "Niyetimiz neyse onun gerçekleşmesi için buraya gelinir. Akrabalar ziyaret edilir, geçmişlerimiz için dua edilir. Derdi olan herkes buraya gelip çözüm arardı" ifadelerini kullandı.

Ali Baba Türbesi'nde toprak yiyerek dua ediyorlar!

“GELENEK YAŞATILSIN”

Geleneğin artık unutulmaya başlandığını belirten Havva Çifçier ise çağrıda bulunarak, "Bu 200 yıllık bir gelenek, belki daha da eski. Niyet tutulur, cevher alınır ve ağızla temas ettirilir. Ancak iki yıldır bu gelenek unutuldu. Bizim köyümüzün muhtarı, büyük insanlarımız nerede? Bu geleneği yaşatmak onların görevi" dedi.

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