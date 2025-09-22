Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Alkollü sürücü kırmızı ışıkta 3 araca çarptı! Bir aile araçtan yola savruldu

Sakarya'da alkollü sürücünün üç araca çarptığı anlar kameraya yansıdı. Kırmızı ışıkta bekleyen otomobiller hızla gelen aracın etkisiyle birbirine çarptı. Bir araçtaki aile kazanın etkisiyle yola düştü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 21:55
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 21:55

'nın ilçesi D010 karayolunda meydana gelen alkolün dehşet verici etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Alkollü sürücü kırmızı ışıkta 3 araca çarptı! Bir aile araçtan yola savruldu

KIRMIZI IŞIKTAKİ ARAÇLARI BİÇTİ

Kocaali-Karasu D010 karayolu üzerinde Yalı Mahallesi Büyük Melen Camii kavşağında 16.05 sıralarındaki kazada Murat Kepez kontrolündeki hafif ticari araç, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen Toyota marka otomobil ve tarım aracı olarak tabir edilen bir 'patpat' kırmızı ışıkta durdu. Bu esnada alkollü olduğu öğrenilen kadın sürücü E.K. idaresindeki otomobil önce refüje, daha sonrasında da kırmızı ışıkta bekleyen üç araca çarptı.

Alkollü sürücü kırmızı ışıkta 3 araca çarptı! Bir aile araçtan yola savruldu

PATPATTAKİ İKİ ÇOCUKLU BİR AİLE YOLA SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle patpat sürücüsü Y.K., eşi H.K. ve iki çocuğu yola savrulurken, alkollü kadın sürücü ile yanındaki yolcu da yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan 6 yaralı, Kocaali ve Karasu Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı.

Alkollü sürücü kırmızı ışıkta 3 araca çarptı! Bir aile araçtan yola savruldu

MOTOSİKLETLİ SÜRÜCÜ KIL PAYI KURTULDU

Alkollü sürücünün sebep olduğu kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde refüje çarparak kontrolden çıkan otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığı ve patpat üzerindekilerin yola savrulduğu anlar yer aldı. Ayrıca görüntülerde, kaza esnasında hafif ticari aracın yanında duran bir motosikletlinin de faciadan kıl payı kurtulduğu anlar da yer aldı.

Alkollü sürücü kırmızı ışıkta 3 araca çarptı! Bir aile araçtan yola savruldu

"ALKOLLÜ ARABA SÜRMEYİN GÜNAHSIZLARIN CANI YANIYOR"

Kazayı yara almadan atlatan hafif ticari aracın sürücüsü Murat Kepez, alkollü araç kullanımına tepki göstererek, "İnsanlar alkol alıp kesinlikle trafiğe çıkmasınlar. Çünkü burada suçu, günahı olmayan birçok insan yaralanıyor, ölebiliyor. Lütfen alkollü araba sürmeyin, günahsız çok insanın canı yanıyor" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gaziantep'te feci kaza kardeşleri ayırdı: 3 kardeşten 1'i kurtuldu
ETİKETLER
#kaza
#sakarya
#alkollü araç kullanma
#kocaali
#kırmızı ışık
#Patpat
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.