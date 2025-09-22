Alkollü sürücü kırmızı ışıkta 3 araca çarptı! Bir aile araçtan yola savruldu

Sakarya'nın Kocaali ilçesi D010 karayolunda meydana gelen kaza alkolün dehşet verici etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

KIRMIZI IŞIKTAKİ ARAÇLARI BİÇTİ

Kocaali-Karasu D010 karayolu üzerinde Yalı Mahallesi Büyük Melen Camii kavşağında 16.05 sıralarındaki kazada Murat Kepez kontrolündeki hafif ticari araç, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen Toyota marka otomobil ve tarım aracı olarak tabir edilen bir 'patpat' kırmızı ışıkta durdu. Bu esnada alkollü olduğu öğrenilen kadın sürücü E.K. idaresindeki otomobil önce refüje, daha sonrasında da kırmızı ışıkta bekleyen üç araca çarptı.

PATPATTAKİ İKİ ÇOCUKLU BİR AİLE YOLA SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle patpat sürücüsü Y.K., eşi H.K. ve iki çocuğu yola savrulurken, alkollü kadın sürücü ile yanındaki yolcu da yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan 6 yaralı, Kocaali ve Karasu Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı.

MOTOSİKLETLİ SÜRÜCÜ KIL PAYI KURTULDU

Alkollü sürücünün sebep olduğu kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde refüje çarparak kontrolden çıkan otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığı ve patpat üzerindekilerin yola savrulduğu anlar yer aldı. Ayrıca görüntülerde, kaza esnasında hafif ticari aracın yanında duran bir motosikletlinin de faciadan kıl payı kurtulduğu anlar da yer aldı.

"ALKOLLÜ ARABA SÜRMEYİN GÜNAHSIZLARIN CANI YANIYOR"

Kazayı yara almadan atlatan hafif ticari aracın sürücüsü Murat Kepez, alkollü araç kullanımına tepki göstererek, "İnsanlar alkol alıp kesinlikle trafiğe çıkmasınlar. Çünkü burada suçu, günahı olmayan birçok insan yaralanıyor, ölebiliyor. Lütfen alkollü araba sürmeyin, günahsız çok insanın canı yanıyor" dedi.