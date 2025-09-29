Alkolü çekip direksiyona geçti polise veryansın etti!

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda trafik uygulaması yaptı. M.E. idaresindeki 38 AHZ 299 plakalı otomobil durduruldu. Alkol testi yapılan M.E.’nin 2.03 promil alkollü olduğu tespit edildi.

POLİSE İSYAN: "EKMEĞİMİ SEN Mİ VERECEKSİN"

Ehliyetine el konulacağını öğrenen M.E., polisle tartışmaya başladı. Ekiplere, “Ekmeğimi sen mi vereceksin?” diyerek polisi suçladı. Ancak yapılan kontrollerde M.E.’nin ehliyetine daha önce de alkollü araç kullanmaktan el konulduğu ortaya çıktı.

İKİNCİ KEZ ALKOLLÜ YAKALANDI CEZA YAĞDI

M.E.’ye ikinci kez alkollü araç kullandığı için ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu ve 11 bin 622 TL idari para cezası yazıldı. 1 promilden fazla alkollü olması nedeniyle M.E., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.