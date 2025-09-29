Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Ali Osman Polat

Alkolü çekip direksiyona geçti polise veryansın etti!

Kayseri’de 2.03 promil alkollü yakalanan sürücü M.E., ehliyetine el konulunca polise isyan etti: “Ekmeğimi sen mi vereceksin?” İkinci kez alkollü yakalanan şoföre 11 bin 622 TL ceza kesildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Alkolü çekip direksiyona geçti polise veryansın etti!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2025
saat ikonu 04:42
|
GÜNCELLEME:
29.09.2025
saat ikonu 04:42

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda trafik uygulaması yaptı. M.E. idaresindeki 38 AHZ 299 plakalı otomobil durduruldu. Alkol testi yapılan M.E.’nin 2.03 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Alkolü çekip direksiyona geçti polise veryansın etti!

POLİSE İSYAN: "EKMEĞİMİ SEN Mİ VERECEKSİN"

Ehliyetine el konulacağını öğrenen M.E., polisle tartışmaya başladı. Ekiplere, “Ekmeğimi sen mi vereceksin?” diyerek polisi suçladı. Ancak yapılan kontrollerde M.E.’nin ehliyetine daha önce de alkollü araç kullanmaktan el konulduğu ortaya çıktı.

Alkolü çekip direksiyona geçti polise veryansın etti!

İKİNCİ KEZ ALKOLLÜ YAKALANDI CEZA YAĞDI

M.E.’ye ikinci kez alkollü araç kullandığı için ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu ve 11 bin 622 TL idari para cezası yazıldı. 1 promilden fazla alkollü olması nedeniyle M.E., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Konya'da ikizlerin öldüğü kazada ihmaller silsilesi! Trafik canavarı alkollü çıktı
ETİKETLER
#ceza
#trafik denetleme şube müdürlüğü
#alkollü araç kullanma
#3. Sayfa
#Trafik Yasaı
#Kayseri Polis
#Ehliyet El Konulması
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.