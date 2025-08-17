Altın için 3 dakikada 1 kilodan fazla lokum yedi! "Kazanacağımdan emindim"

Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Yayladağı Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşün ardından Belediye Başkanı Mehmet Yalçın ile Kaymakam Halil Yazıcı, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

BİRİNCİ OLDU ALTININI ALDI

Festivalin ilk yarışması tütün dizme olurken, ikinci yarışmada ise ilçenin damaklarda iz bırakan lezzeti lokumu yemek için vatandaşlar kıyasıya mücadele etti. Yayladağı’nın meşhur lokumunu yeme yarışında 1 kilo 100 gram lokum yiyen Mustafa Zekeriya birinci olup altın ödülünü kazandı.

DOYASIYA EĞLENDİLER

Lokumu en hızlı bitirmek için yarışan vatandaşlara ödüllerini Belediye Başkanı Mehmet Yalçın verdi. Çocuklara özel etkinliklerin de yapıldığı festival, akşam saatlerinde gerçekleşen İlyas Yalçıntaş konseriyle devam etti. Coşkulu kalabalık doyasıya eğlenerek konserin tadını çıkardı.

YARIŞMAYI KAZANACAĞIMDAN EMİNDİM

Festivalde düzenlenen lokum yeme yarışmasında 1 kilo 100 gram lokum yiyerek şampiyon olan Mustafa Zekeriya, "Lokum yarışmasını kazanmak istedim. Lokum yarışmasında 1 kilo 100 gram yedim. Yarışmayı kazanacağımdan emindim" dedi.