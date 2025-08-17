Menü Kapat
28°
Yaşam
Altın için 3 dakikada 1 kilodan fazla lokum yedi! "Kazanacağımdan emindim"

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 23'üçüncüsü festivalde düzenlenen lokum yeme yarışmasında bir kişi, 3 dakikada 1 kilodan fazla lokum yiyerek altın ödülünün sahibi oldu. Yarışma sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği Yayladağı ve Aba Güreşi Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşün ardından Belediye Başkanı Mehmet Yalçın ile Kaymakam Halil Yazıcı, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Altın için 3 dakikada 1 kilodan fazla lokum yedi! "Kazanacağımdan emindim"

BİRİNCİ OLDU ALTININI ALDI

Festivalin ilk yarışması tütün dizme olurken, ikinci yarışmada ise ilçenin damaklarda iz bırakan lezzeti lokumu yemek için vatandaşlar kıyasıya mücadele etti. Yayladağı’nın meşhur lokumunu yeme yarışında 1 kilo 100 gram lokum yiyen Mustafa Zekeriya birinci olup altın ödülünü kazandı.

Altın için 3 dakikada 1 kilodan fazla lokum yedi! "Kazanacağımdan emindim"

DOYASIYA EĞLENDİLER

Lokumu en hızlı bitirmek için yarışan vatandaşlara ödüllerini Belediye Başkanı Mehmet Yalçın verdi. Çocuklara özel etkinliklerin de yapıldığı , akşam saatlerinde gerçekleşen konseriyle devam etti. Coşkulu kalabalık doyasıya eğlenerek konserin tadını çıkardı.

Altın için 3 dakikada 1 kilodan fazla lokum yedi! "Kazanacağımdan emindim"

YARIŞMAYI KAZANACAĞIMDAN EMİNDİM

Festivalde düzenlenen lokum yeme yarışmasında 1 kilo 100 gram lokum yiyerek şampiyon olan Mustafa Zekeriya, "Lokum yarışmasını kazanmak istedim. Lokum yarışmasında 1 kilo 100 gram yedim. Yarışmayı kazanacağımdan emindim" dedi.

