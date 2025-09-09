Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Altın ile para beklenirken bu ilginç takı görenleri şaşırttı: Gelin ile damada büyük sürpriz oldu

Kastamonu'da bir düğün merasiminde gelin ve damada hediye edilen takı çok şaşırttı. Damadın dayısı ve kuzeni altın ile para yerine bambaşka hediyeyi tercih etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 15:50
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 15:50

’da ikamet eden Saliha Yaman ve Musa Yaman çifti düğünde ilginç bir hediye aldı. Damat Musa Yaman'ın dayısı Gazi Salih Dıkkıloğlu ile kuzeni Emrah Dıkkıloğlu, takı töreninde çifte 3 aylık simental ırkı buzağı hediye etti. Misafirler şaşkına dönerken çift buzağıyı biberonla besleyerek süt içirdi.

Altın ile para beklenirken bu ilginç takı görenleri şaşırttı: Gelin ile damada büyük sürpriz oldu

BUZAĞI BİZE BÜYÜK BİR SÜRPRİZ OLDU

Geçimini yaparak sağlayan damat Musa Yaman, "Hafta sonu düğünümüz vardı. Nasip oldu, düğünümüzü yaptık, takı törenimiz geldi. Dayım Salih Dıkkıloğlu ile kuzenim Emrah Dıkkıloğlu, kendilerinden Allah razı olsun bize buzağı hediye ettiler. Çok duygulandık, gururlandık. Arkadaşlarımız ve biz, çok eğlenceli bir şekilde vakit geçirdik. Düğünümüze yoğun bir ilgi vardı. Herkesten Allah razı olsun" dedi.

Hediye edilen buzağıyı merkez Elyakut köyündeki evlerine getirdiklerine söyleyen Musa Yaman, "Ben, hayvancılık işiyle uğraşıyorum. Bu da bize düğünde büyük bir sürpriz oldu. Nasip olursa köyümüze buzağıyı getirdik. Ahırımıza koyduk, besleyeceğiz, büyüteceğiz" diye konuştu.

Altın ile para beklenirken bu ilginç takı görenleri şaşırttı: Gelin ile damada büyük sürpriz oldu

GÖZÜMÜZ GİBİ BAKACAĞIZ

Hediye edilen buzağıya yoğun bir ilgi olduğunu belirten Musa Yaman, "Düğünümüzde çok gururlandığım, duygulandığım, çok güzel bir andı. Dostlarımızdan, herkesten Allah razı olsun. Galiba Kastamonu'da da bir ilk oldu. Daha önce hiç buzağı hediye edilen gelin ya da damat olmamıştı. Herkes beğendi. Bende de unutulmaz bir anı bıraktı. Çok güzeldi. Buzağıyı da köye getirdik. Köyde nasip olursa besleyeceğiz, büyüteceğiz, gözümüz gibi bakacağız" şeklinde konuştu.

Altın ile para beklenirken bu ilginç takı görenleri şaşırttı: Gelin ile damada büyük sürpriz oldu

"BUZAĞIYI GÖRÜNCE ŞAŞIRDIK"

Gelin Saliha Yaman ise, "Düğünde çok heyecanlıydım. Bir de o hediyeyi yani buzağıyı görünce daha bir şaşırdım. Ama bize güzel bir anı oldu. Köyümüzde buzağıyı besleyeceğiz. Hep altın ya da para takılmasına alışmışız, biz de buzağıyı görünce tabii ki şaşırdık. Hoşumuza gitti aslında bir yandan da şaşırdık, teşekkür ederiz ikisini de" ifadelerini kullandı.

ALTIN VE PARA YERİNE DEĞİŞİKLİK YAPMAK İSTEDİK

Yeğenine hediye olarak 3 aylık buzağı veren Gazi Salih Dıkkıloğlu da, "Yeğenimin düğünü olduğu için bir ilk yapalım istedik. Bu işi düşünmüş olduk. Oğlum Emrah ile birlikte, damada buzağı hediye ettik. Kastamonu'da bir ilk oldu herhalde. Ben de Musa da aynı iş ile uğraşıyoruz, hayvancılık yapıyoruz. Dedik ki takı merasiminde bir değişiklik olsun. Altın ya da para olarak değil de tabii ki ne altına, ne de bizim hediye ettiğimiz buzağıyla bunun değeri ölçülmez. Bu bir ilk olsun dedik, değişiklik olsun diye biz, bunu oğlumla beraber karar verip yeğenime düğünde buzağı verdik. Ben çok duygulandım. Benim oğlumun da 3 ay önce düğünü oldu. İkinci bir düğünümüz de yeğenim için oldu. Bu duygu anlatılmaz. Rabbim tüm evlatlarımıza mutluluklar versin. Bu his gerçekten çok güzel. Gelenlerimizden, bütün komşularımızdan, akrabalarımızdan Allah razı olsun" dedi.

Altın ile para beklenirken bu ilginç takı görenleri şaşırttı: Gelin ile damada büyük sürpriz oldu

Buzağının 3 aylık simental ırkı buzağı olduğunu söyleyen Salih Dıkkıloğlu, "Süt buzağısı. Daha süt içiriyoruz, damat da düğünde buzağının sütünü içirdi. Yeğenime bir ömür boyu mutlular diyorum. Allah bir yastıkta kocatsın inşallah" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gelin arabasının önüne atladı hayatını hiçe saydı! Korku dolu anlar kamerada
ETİKETLER
#düğün
#kastamonu
#hayvancılık
#Hediyeler
#Buzağı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.