Gelin arabasının önüne atladı hayatını hiçe saydı! Korku dolu anlar kamerada

Adana'da Yüreğir ilçesi D-400 kara yolu Asri Mezarlık ışıklarında meydana gelen olayda, cam silen genç, gelin arabasını görünce para istedi. Damattan para alamayan genç şahıs, kaputa atlayıp uzun süre yolculuk etti. Korku dolu anlar yaşayan gelin ve damat görüntüleri sosyal medyada paylaştı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, görüntüler üzerine şahsın Sedat S. (24) olduğunu tespit etti. Şahıs gözaltına alındı. Şüpheli hakkında işlemlerin sürdüğü bildirildi.