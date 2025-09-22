Menü Kapat
TGRT Haber
25°
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Amasyalı Ayşe Nine 127 yaşında vefat etti: Ömrü boyunca 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü

Amasya’da yaşayan ömrü boyunca 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı görev 127 yaşındaki Ayşe Bayrı (Ayşe Nine) hayatını kaybetti. Ayşe Nine, bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2025
15:52
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
15:52

127 yıllık öründe 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gören Amasyalı Ayşe Nine, bir süredir nefes darlığı ve organ yetmezliğinden dolayı tedavi görüyordu. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Ayşe Nine, 127 yaşındaki hayata gözlerini yumdu.

Amasyalı Ayşe Nine 127 yaşında vefat etti: Ömrü boyunca 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü

3 PADİŞAH, 12 CUMHURBAŞKANI GÖRDÜ

'nın son üç padişahı II. Abdülhamit, V. Mehmed Reşad ve VI. Mehmed Vahdeddin ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten Recep Tayyip Erdoğan'a kadarki 12 cumhurbaşkanı gören Ayşe Bayrı, cenazesi Hacı Mustafa Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Amasyalı Ayşe Nine 127 yaşında vefat etti: Ömrü boyunca 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü

"ALLAH’TAN RAHMET DİLİYORUM"

Cenaze törenine katıldığı Bayrı’yı geçen sene bayramda evinde ziyaret ettiğini hatırlatan Suluova Belediye Başkanı Rıfat Uzun, "Ayşe Ninemiz memleketimizin, yöremizin en yaşlısıydı. Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin başı sağ olsun" diye konuştu.

ETİKETLER
#Türkiye
#amasya
#osmanlı
#yaşlılık
#Ayşe Nine
#Ölü Ölüm
#Cumhurbaşkanları
#Yaşam
