Amasyalı Ayşe Nine 127 yaşında vefat etti: Ömrü boyunca 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü

127 yıllık öründe 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gören Amasyalı Ayşe Nine, bir süredir nefes darlığı ve organ yetmezliğinden dolayı tedavi görüyordu. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Ayşe Nine, 127 yaşındaki hayata gözlerini yumdu.

3 PADİŞAH, 12 CUMHURBAŞKANI GÖRDÜ

Osmanlı'nın son üç padişahı II. Abdülhamit, V. Mehmed Reşad ve VI. Mehmed Vahdeddin ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten Recep Tayyip Erdoğan'a kadarki 12 cumhurbaşkanı gören Ayşe Bayrı, cenazesi Hacı Mustafa Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi.

"ALLAH’TAN RAHMET DİLİYORUM"

Cenaze törenine katıldığı Bayrı’yı geçen sene bayramda evinde ziyaret ettiğini hatırlatan Suluova Belediye Başkanı Rıfat Uzun, "Ayşe Ninemiz memleketimizin, yöremizin en yaşlısıydı. Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin başı sağ olsun" diye konuştu.