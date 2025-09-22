Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Yılların bitiremediği aşk! Düğünlerine çocukları ve torunları da katıldı: Hayalleri gerçek oldu

Mersin'de 40 yıl önce kaçarak evlenen 4 çocuklu ve 9 torunlu çift, yıllar sonra düğün yaptı. Çiftin yıllardır süren gelinlik ve damatlık giyme hayali gerçek oldu.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 65 yaşındaki Orhan Takmet ile 57 yaşındaki Halide Takmet, 40 yıl önce kaçarak evlendi. 40 yıldır süren bu mutlu evlilikten 4 çocukları ile 9 torunları oldu.

Yılların bitiremediği aşk! Düğünlerine çocukları ve torunları da katıldı: Hayalleri gerçek oldu

EŞİNİN GELİNLİK GİYME HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Eşinin gelinlik giyme hayalini gerçekleştirmek isteyen Orhan Takmet, Dereköy Muhtarı Gürel Bolluk ve arkadaşlarının koordinesiyle muhteşem bir hazırladı. 4 çocuk annesi Halide Takmet düğün öncesinde bindallı giyerek kına gecesi yaptı. Kına gecesinde çift ilk danslarını etti, ardından da davetlilerle oyunlar oynadı. Kına gecesinin sabahında düğün için gelinliğini giyen 4 çocuk annesinin kırmızı kuşağı ağabeyi tarafından bağlandı.

Yılların bitiremediği aşk! Düğünlerine çocukları ve torunları da katıldı: Hayalleri gerçek oldu

ÇİÇEK DE FIRLATTI

Daha sonra 40 yıl sonra yapılan düğün töreninde çift ve devletliler davul zurna eşliğinde oyunlar oynadı. Tüm fertlerinin katıldığı düğün pasta kesilmesinin ardından gelin çiçek fırlatılmasıyla tamamlandı.

Yılların bitiremediği aşk! Düğünlerine çocukları ve torunları da katıldı: Hayalleri gerçek oldu

"25 YAŞINDA GİBİ HİSSEDİYORUM"

Yemeklerin yendiği, davetlilerin neşeli anlar geçirdiği düğünün ardından mutluklarını paylaşan çiftten Halide Takmet, "40 senelik hayalimdi, gerçek oldu. Kına ve düğün yaptık, çok güzel oldu. 3 oğlum, 1 kızım, 9 torunum var. 57 yaşındayım 25 yaşında gibi hissediyorum, gayet mutluyum" dedi.

Yılların bitiremediği aşk! Düğünlerine çocukları ve torunları da katıldı: Hayalleri gerçek oldu

"HER KADININ İÇİNDE BİR GELİNLİK GİYME HAYALİ VARDIR"

1986 yılında eşini kaçırarak evlendiğini anlatan Orhan Takmet ise, "O zaman maddi durumumuz yoktu. Her zaman bir gelinlik bir damatlık giyme hayalimiz vardı, yapamadık muhtarımız ve arkadaşların vesilesiyle şimdi nasip oldu. Hayallerimizi gerçekleştirdik. Hanım 'bir gelinlik giyemedim' derdi. İçinde bir heves vardı. Ben hanıma 'ben sana gelinlik giydiririm ama düğün yaparsak' dedim. Hanım da 'yapalım' dedi bir olduk yaptık. Benden evvel hanımım çok memnun oldu. Çünkü her kadının içinde bir gelinlik giyme hayali vardır. Gençlere de tavsiyemiz düğünden kaçmasınlar, bu mutluluğu tatsınlar" ifadelerini kullandı.

