Aniden yola çıkan domuz ortalığı birbirine kattı! Çok sayıda yaralı var

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy köyünde akşam saatlerinde meydana gelen kazada; M.D. (40) idaresindeki otomobil, seyir halindeyken aniden önüne çıkan domuza çarptı.

Sonrasında kontrolden çıkan otomobil, aynı istikametten gelen A.M. (36) idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Kazayı görenler hemen durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede; M.D. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan L.D., S.Y., H.D. ve A.D. hafif şekilde yaralandığı tespit edildi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Ambulansta ilk müdahaleleri yapılan 5 yaralı, Bozüyük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.