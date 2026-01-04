Ankara'da boya badana faciası! Biri bebek 8 kişi zehirlendi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaldıkları evde boya-badana yapmak isteyen 3 tarım işçisi ile evde bulunan bir bebek, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

HASTANEYE KALDIRILANLARIN SAYISI 8'E ÇIKTI

Olayla ilgili yeni gelen bilgilere göre; 3'ü çocuk olmak üzere 4 kişinin daha zehirlenme şüphesiyle hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Böylece hastaneye sevk edilenlerin sayısı 8'e çıktı. Ekiplerin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

BEBEĞİN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Katkı maddesinden dolayı zehirlendikleri değerlendirilen kişilerin arasında bulunan bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.