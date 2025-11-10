Ankara'da vahşet! Yaşlı adamın evine gizlice girdiler, döve döve öldürdüler

Kale Mahallesi Altıntaş Sokak’taki bir evde meydana gelen olayda, dehşet yaşandı. Tek başına yaşayan 79 yaşındaki Erol Çetin'in evine giren 15 yaşındaki M.Ç., 18 yaşındaki E.D., ve 24 yaşındaki R.A. yaşlı adamdan para istedi. Yaşlı adam parasının olmadığını söyleyince vahşet yaşandı. 2'si çocuk 3 kişi 'yok' cevabını alınca Çetin'i öldüresiye darp etti.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ, HAYATINI KAYBETTİ

Yaşları küçük olan 2 şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğüne, R.A. ise Gasp Büro Amirliğine teslim edildi. Mahkemeye sevk edilen R.A., ‘gasp’ suçundan tutuklandı. Beyin kanaması şüphesiyle Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Erol Çetin ise dün hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"EROL DEDEYİ DARBETTİLER"

Çetin’i mahalleli olarak çok sevdiklerini ifade eden Serdar Altundağ, "Yardıma muhtaç bir insandı, kimsesi yoktu. Emekli maaşıyla geçiniyordu, bekar evi vardı. Sosyal yardımlarla da geçiniyordu. Elimizden geldiği kadar yardım ediyorduk. Mesela ekmeği, suyu karşılıyorduk. Ama ücretini veriyordu, öyle bağış olarak kabul etmiyordu. Biz gece vakti yattığımız için ancak sabahleyin öğrenebildik. Polisleri olay yerinde görünce sorduk, bir olay mı vardı diye. Onlar da Erol dedenin evine hırsızlar girdi, Erol dedeyi darbettiler, ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırdılar dedi. Hatta ben üzüldüm. Bir abimiz var, yardım kuruluşunda görevli. O abiye mesaj gönderdim belki yardımcı olurlar diye. Onlar da olayı takip etti, bir şey olursa haberleşelim diye. Öğrenince dün onlara haber ettik. Eğer burada bir yakını olsaydı muhakkak haberimiz olurdu. Çünkü burada biz birbirimizi tanıyoruz. Cenazesini kimse olmadığı için getirmezler buraya" dedi.