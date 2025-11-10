Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Ankara'da vahşet! Yaşlı adamın evine gizlice girdiler, döve döve öldürdüler

Ankara’nın Altındağ ilçesinde 79 yaşındaki Erol Çetin, kendisinden para isteyen 2'si çocuk 3 kişi tarafından korkunç şekilde darp edildi. Korkunç şekilde dövüldükten sonra gasp edilen Çetin, 10 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2025
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
10.11.2025
saat ikonu 15:06

Kale Mahallesi Altıntaş Sokak’taki bir evde meydana gelen olayda, dehşet yaşandı. Tek başına yaşayan 79 yaşındaki Erol Çetin'in evine giren 15 yaşındaki M.Ç., 18 yaşındaki E.D., ve 24 yaşındaki R.A. adamdan para istedi. Yaşlı adam parasının olmadığını söyleyince yaşandı. 2'si çocuk 3 kişi 'yok' cevabını alınca Çetin'i öldüresiye etti.

Ankara'da vahşet! Yaşlı adamın evine gizlice girdiler, döve döve öldürdüler

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ, HAYATINI KAYBETTİ

Yaşları küçük olan 2 şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğüne, R.A. ise Gasp Büro Amirliğine teslim edildi. Mahkemeye sevk edilen R.A., ‘gasp’ suçundan tutuklandı. Beyin kanaması şüphesiyle Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Erol Çetin ise dün hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ankara'da vahşet! Yaşlı adamın evine gizlice girdiler, döve döve öldürdüler

"EROL DEDEYİ DARBETTİLER"

Çetin’i mahalleli olarak çok sevdiklerini ifade eden Serdar Altundağ, "Yardıma muhtaç bir insandı, kimsesi yoktu. Emekli maaşıyla geçiniyordu, bekar evi vardı. Sosyal yardımlarla da geçiniyordu. Elimizden geldiği kadar yardım ediyorduk. Mesela ekmeği, suyu karşılıyorduk. Ama ücretini veriyordu, öyle bağış olarak kabul etmiyordu. Biz gece vakti yattığımız için ancak sabahleyin öğrenebildik. Polisleri olay yerinde görünce sorduk, bir olay mı vardı diye. Onlar da Erol dedenin evine hırsızlar girdi, Erol dedeyi darbettiler, ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırdılar dedi. Hatta ben üzüldüm. Bir abimiz var, yardım kuruluşunda görevli. O abiye mesaj gönderdim belki yardımcı olurlar diye. Onlar da olayı takip etti, bir şey olursa haberleşelim diye. Öğrenince dün onlara haber ettik. Eğer burada bir yakını olsaydı muhakkak haberimiz olurdu. Çünkü burada biz birbirimizi tanıyoruz. Cenazesini kimse olmadığı için getirmezler buraya" dedi.

Ankara'da vahşet! Yaşlı adamın evine gizlice girdiler, döve döve öldürdüler
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Okul harçlığını mantardan kazanıyor: "Dağ tepe dolaşıp, mantar topluyoruz"
Evinde ölü olarak bulunmuştu... Cinayet şüphesi derinleşiyor
ETİKETLER
#hırsızlık
#cinayet
#darp
#yaşlı
#Vahşet
#Ankara
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.