Annesine sürpriz yapayım derken öyle bir şey yaptı ki! Tüm altınlar çöpe gitti

Kazımkarabekir Mahallesi'nde yaşayan Nurgül Beyaz annesine sürpriz yapmak istedi. Yeni mobilyalar alan Beyaz, annesi Zülfünaz Kızıltaş'a ait olan eski eşyaları da çöpe attı. Fakat içinde binlerce liralık altının olduğu eşyalar kısa süre içinde kayboldu. 2 bilezik ile 6 cumhuriyet altınını eski çekyatın altına sakladığını bilmeyen Beyaz, durumu öğrenince hemen polise başvurdu.

470 SAATLİK GÖRÜNTÜLER İZLENDİ

İhbar üzerine harekete geçen Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahalledeki 57 güvenlik kamerasına ait 470 saatlik görüntüyü inceledi.

ALTINLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Yapılan çalışmayla, eski eşyaların bir kağıt toplayıcısı tarafından alındığı belirlendi. Ekipler, kimliğini tespit ettikleri kağıt toplayıcısını Yavuzlar Mahallesi'nde yakaladı .Çekyatın demir aksamını ve altınların bir kısmını sattığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı çalışmayla bulunan 6 cumhuriyet altını ve satılan bileziklerin parası olan 283 bin lira Kızıltaş'a teslim edildi.

Öte yandan, kağıt toplayıcısının çekyatı motosikletiyle taşıdığı anlar bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Altınlarına kavuşmanın sevincini yaşayan Kızıltaş, polise teşekkür etti.