Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Annesine sürpriz yapayım derken öyle bir şey yaptı ki! Tüm altınlar çöpe gitti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yaşanan olay şaşkına çevirdi. Annesine sürpriz yapmak isteyen kadın, binlerce liralık altının bulunduğu eşyaları çöpe attı. Altınlar, polisin titiz çalışması sonucunda yaşlı kadına teslim edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Annesine sürpriz yapayım derken öyle bir şey yaptı ki! Tüm altınlar çöpe gitti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.08.2025
saat ikonu 09:38
|
GÜNCELLEME:
30.08.2025
saat ikonu 09:38

Kazımkarabekir Mahallesi'nde yaşayan Nurgül Beyaz annesine sürpriz yapmak istedi. Yeni mobilyalar alan Beyaz, annesi Zülfünaz Kızıltaş'a ait olan eski eşyaları da çöpe attı. Fakat içinde binlerce liralık altının olduğu eşyalar kısa süre içinde kayboldu. 2 bilezik ile 6 cumhuriyet altınını eski çekyatın altına sakladığını bilmeyen Beyaz, durumu öğrenince hemen polise başvurdu.

Annesine sürpriz yapayım derken öyle bir şey yaptı ki! Tüm altınlar çöpe gitti

470 SAATLİK GÖRÜNTÜLER İZLENDİ

İhbar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahalledeki 57 güvenlik kamerasına ait 470 saatlik görüntüyü inceledi.

Annesine sürpriz yapayım derken öyle bir şey yaptı ki! Tüm altınlar çöpe gitti

ALTINLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Yapılan çalışmayla, eski eşyaların bir kağıt toplayıcısı tarafından alındığı belirlendi. Ekipler, kimliğini tespit ettikleri kağıt toplayıcısını Yavuzlar Mahallesi'nde yakaladı .Çekyatın demir aksamını ve altınların bir kısmını sattığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı çalışmayla bulunan 6 cumhuriyet altını ve satılan bileziklerin parası olan 283 bin lira Kızıltaş'a teslim edildi.
Öte yandan, kağıt toplayıcısının çekyatı motosikletiyle taşıdığı anlar bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Altınlarına kavuşmanın sevincini yaşayan Kızıltaş, polise teşekkür etti.

Annesine sürpriz yapayım derken öyle bir şey yaptı ki! Tüm altınlar çöpe gitti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Erzincan'da zincirleme trafik kazası! Yaralılar var
Eşi ve çocuğunu katletmişti... Kan donduran cinayette yeni detaylar: Bıraktığı mektup şoke etti
ETİKETLER
#hırsızlık
#yüreğir
#güvenlik kamerası
#polisi
#Altın Çalınma
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.