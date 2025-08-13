Antalya'da korku dolu anlar! Alevler ormana sıçradı

Son 1 aydır meydana gelen orman yangınları ciğerlerimizi kül etti. Çanakkale'deki yangın kontrol altına alınırken İzmir'den kötü haber geldi. İzmir'de iki ilçedeki alevlere müdahale sürüyor. Sabah saatlerinde Antalya'dan da korkutan bir haber daha geldi.

ORMANA SIÇRADI

Antalya'nın Serik ilçesinde bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü ve ormanlık alana sıçradı.

10 DÖNÜM KÜLE DÖNDÜ

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.