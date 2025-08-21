Antalya'da tur otobüsü kaza yaptı! 23 yaralı var

Feci kaza Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sabah 08.00 sıralarında yaşandı. E.Ç. idaresindeki tur otobüsü, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Drenaj hendeğine giren otobüs, yan yatmaktan son anda kurtularak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

23 KİŞİ YARALANDI

Kazada A.A., A.Ö., A.E.A, A.S., B.Y., B.T., B.Y., B.A., D.A., E.S.Ç., F.Ç., G.A., H.A., İ.N.Ş., K.K., M.E.Ş, R.G.S., R.A., T.T., U.B.E, K.A., N.K. ve S.B. isimli 23 kişinin hafif yaralandığı bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.