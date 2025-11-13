Arabasıyla ayıya çarptı! Yolcu yaralandı, ayı öldü

Sivas-Erzincan kara yolunun Refahiye ilçesi Sarhan köyü mevkiinde otomobiliyle yolculuk eden K.A, aniden önüne çıkan bozayıya çarptı. Çarpma neticesinde araçta bulunan 66 yaşındaki M.A yaralandı. Olay yerine gelen yaşlı kadın Refahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yolcu M.A.’nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, aracın çarpmasıyla yola savrulan ayının hayatını kaybettiği bildirildi.