Arabasıyla herkesi şaşırtan o sürücüyü, polis de cezasıyla şaşırttı

Aksaray’da muayenesini yaptırmadığı aracına süspansiyon yaptırıp arkasını havaya, önünü de yere santim kala indiren o sürücü görenleri şaşırttı. 68 EE 567 plakalı aracı o şekilde gören çok sayıda sürücü ve vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulunurken, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri aracın peşine düştü.







Bir süre yapılan araştırmanın ardından araç İstiklal Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde yakalandı. İlk olarak Harun A. (24) isimli sürücü polis ekiplerince sorgudan geçirilirken, araç üzerinde inceleme yapan trafik ekipleri aracın süspansiyonlu, abart egzozlu, yasal olmayan amfi müzik sistemi, standart dışı plakalı, cam filmli ve muayenesiz olduğunu belirledi.

Bunun üzerine sürücüye bagaj amfi müzik sisteminden 993 TL, standart dışı plakadan 3 bin 809 TL, basık air süspansiyondan 993 TL, cam filminden 2 bin 167 TL, abart egzozdan 9 bin 267 TL ve muayenesiz araç kullanmaktan 2 bin 167 TL olmak üzere toplam 19 bin 396 TL idari para cezası kesti. Otomobil sürücüsüne araçtaki eksiklikleri gidermesi için 7 gün süre tanındı.