Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Aracı ekspertize götürünce hayatının şokunu yaşadı! Usta bile inanamadı: Hemen iade etti

Konya'da otomobil almak isteyen bir kişi aracı ekspertize götürünce şoke oldu. Aracın 2 değişeni olduğunu sanan adam yapılan incelemede otomobilin 7 farklı araçtan parçalarla toplandığı öğrendi. Rapor sonucu araç sahibine iade edilirken, uzmanından da uyarılar geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Aracı ekspertize götürünce hayatının şokunu yaşadı! Usta bile inanamadı: Hemen iade etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 10:16

Otomobil almak isteyen A.S., beğendiği aracı almak için araştırmalara başladı. İlan sitesinde gördüğü aracı almaya karar veren A.S., otomobilin sadece 2 değişeni olduğunu öğrendi. Aracı alacağını söyleyen vatandaş, ekspertiz raporunu görünce hayatının şokunu yaşadı. Yapılan incelemelerde aracın, ön, arka, tavan ve direk bölümlerinin farklı renkte olduğu belirlendi. Aracın tam 7 araç birleştirilerek yapıldığı ortaya çıktı. Raporu gören A.S. aracı aldığı kişiye götürerek iade etti.

Aracı ekspertize götürünce hayatının şokunu yaşadı! Usta bile inanamadı: Hemen iade etti

"PARÇALARDA HEPSİ SÖK TAK"

Son zamanlarda artan araç birleştirme olaylarına dikkat çeken oto ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, "Bir aracı 2 değişen diye getirdiler ama araçtaki değişen parçalara da hepsine sök tak değişme işlemi yapılmış, bu parçalardan 5 parçasına da sök tak yazılmış rapora. Biz bu aracı incelediğimizde aracın tavanının değişik olduğunu, direklerden kesmeler olduğunu diğer parçaların da hepsinin çıkma yapılarak değişim olduğunu belirledik ve toplama araç olduğunu parçaların ise farklı farklı araçlardan alındığını tespit ettik. Bunları da alıcı ve satıcıya tek tek gösterdik, ikna oldular. Bu aracı alacaklar ise almaktan vazgeçti, bize teşekkürlerini bildirdi" dedi.

Aracı ekspertize götürünce hayatının şokunu yaşadı! Usta bile inanamadı: Hemen iade etti

VATANDAŞLARI UYARDI

Araç alacak vatandaşlara uyarıda bulunan Uysal, "Her şehirde bir tane mutlaka iyi bir usta vardır. Bu ustalarımızı arayın. Tavsiyelerinde bulunuyoruz herkese. Allah düzgün insanlarla karşılaştırsın. Allah helal lokma yemeyi nasip etsin. Bu iş kul hakkıdır. Ona göre herkes düzgün usta çalıştırsın. Araç alacak vatandaşlarımız aracı almadan önce ekspertize mutlaka aracınızı gösterin. Ekspertizlerin yorumlarına bakarak internet yorumlarına bakarak ekspertizlerin puanlarına bakarak iyi mi, kötü mü değerlendirmesini yaparak gitsinler. Önünüze gelen her ekspertiz iyi değildir. Kurumsal olmuş, olmamış hiçbir şey fark etmez. Usta iyiyse ekspertiz iyidir. Usta kötüyse istediğiniz kadar hangi firmanın adı altında çalışırsa çalışsın bu doğru bir şey değil ve yanlış yapmaya mahkumdur" diye konuştu.

Aracı ekspertize götürünce hayatının şokunu yaşadı! Usta bile inanamadı: Hemen iade etti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Alkollü sürücü kırmızı ışıkta 3 araca çarptı! Bir aile araçtan yola savruldu
Araç fiyatlarını artıracak düzenleme! İthal otomobile ek vergi Resmi Gazete'de
ETİKETLER
#dolandırıcılık
#Araç Ekspertiz
#Sök Tak
#Otomobil Sahiplenme
#Araç Birleştirme
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.