Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Ataşehir'de binada korkutan patlama! Mahalleli panik halinde

İstanbul Ataşehir'de karşısında yapılan inşaat çalışması nedeniyle iş yeri olarak kullanılan iki katlı bir binanın kolonlarında patlama, zemininde ise kayma ve çatlaklar meydana geldi. Olayın ardından büyük panik yaşayan kiracı, can ve mal güvenliği kalmadığını söyleyerek iş yerini taşımak zorunda kaldı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2025
saat ikonu 15:54
|
GÜNCELLEME:
01.11.2025
saat ikonu 15:57

Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki katlı binanın hemen karşısında yürütülen inşaat çalışması sırasında oluşan sarsıntı ve kazılar nedeniyle binanın kolonlarında patlamalar, zeminde ise kaymalar ve çatlaklar oluştu. Çalışmaların ardından binada gözle görülür hasarlar meydana gelirken, alt katta kiracı olarak bulunan Gökhan Baykal büyük panik yaşadı. Binada can ve mal güvenliği kalmadığını belirten Baykal, iş yerini başka bir yere taşımak zorunda olduğunu söyledi.

Ataşehir'de binada korkutan patlama! Mahalleli panik halinde

"ÇOK CİDDİ ŞEKİLDE KOLON VE ZEMİN ÇATLAKLARIMIZ VAR"

İşyerinde fiziki hasarlar olduğuna dikkat çeken dükkan sahibi Baykal, "Bunun sebebi bir inşaat firması. Bu konu hakkında sıkıntılı bir süreç içerisindeyiz. Yaklaşık bir haftadır üretim yapamıyorum, bugünde ağır hasar sebebiyle ve binamızda gözlemlenen çatlaklardan dolayı taşınmaya başladık. Çatlaklar ilk önce ufak olarak çizgiler halinde başladı, birkaç gün içerisinde de derin çatlaklar ve ayrılmalar şeklinde devam ediyor. Yanımızda bulunan şantiye bu kaymanın durduğunu söylüyor fakat bir defa kaymış olması hasarın meydana gelmiş olması anlamına geliyor, burası can ve mal güvenliği için tehlikeli bir alan oluyor. Çok ciddi şekilde kolon ve zemin çatlaklarımız var" ifadelerini kullandı.

Ataşehir'de binada korkutan patlama! Mahalleli panik halinde

"BURAYA GİREN ÇIKAN HERKES RİSK ALTINDA"

Ağır bir külfet altına girdiklerini söyleyen Gökhan Baykal, "Acil bir eylem yapmamız gerektiği için taşınacağımız yere detaylı bir araştırma yapmadan, bizi en güvenli şekilde tutabilecek parasına puluna bakmadan bir yer tutmak zorunda kaldık, çünkü burada bekleme süremiz yok. Buraya giren çıkan herkes risk altında, nakliye firması bile burayı şuan risk altında taşıyor" dedi.

Ataşehir'de binada korkutan patlama! Mahalleli panik halinde

Yaşanan olay, 29 Ekim'de Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kolonlarındaki patlama sonucu çöken binada aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği faciayı akıllara getirdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bursa'da dehşete düşüren kaza! Alev aldı, akaryakıt istasyonuna devrildi
ETİKETLER
#istanbul
#ataşehir
#inşaat kazası
#çatlak
#İnşaat Hasarı
#Kolon Patlaması
#Can Ve Mal Güvenliği
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.