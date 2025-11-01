Ataşehir'de binada korkutan patlama! Mahalleli panik halinde

İstanbul Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki katlı binanın hemen karşısında yürütülen inşaat çalışması sırasında oluşan sarsıntı ve kazılar nedeniyle binanın kolonlarında patlamalar, zeminde ise kaymalar ve çatlaklar oluştu. Çalışmaların ardından binada gözle görülür hasarlar meydana gelirken, alt katta kiracı olarak bulunan Gökhan Baykal büyük panik yaşadı. Binada can ve mal güvenliği kalmadığını belirten Baykal, iş yerini başka bir yere taşımak zorunda olduğunu söyledi.

"ÇOK CİDDİ ŞEKİLDE KOLON VE ZEMİN ÇATLAKLARIMIZ VAR"

İşyerinde fiziki hasarlar olduğuna dikkat çeken dükkan sahibi Baykal, "Bunun sebebi bir inşaat firması. Bu konu hakkında sıkıntılı bir süreç içerisindeyiz. Yaklaşık bir haftadır üretim yapamıyorum, bugünde ağır hasar sebebiyle ve binamızda gözlemlenen çatlaklardan dolayı taşınmaya başladık. Çatlaklar ilk önce ufak olarak çizgiler halinde başladı, birkaç gün içerisinde de derin çatlaklar ve ayrılmalar şeklinde devam ediyor. Yanımızda bulunan şantiye bu kaymanın durduğunu söylüyor fakat bir defa kaymış olması hasarın meydana gelmiş olması anlamına geliyor, burası can ve mal güvenliği için tehlikeli bir alan oluyor. Çok ciddi şekilde kolon ve zemin çatlaklarımız var" ifadelerini kullandı.

"BURAYA GİREN ÇIKAN HERKES RİSK ALTINDA"

Ağır bir külfet altına girdiklerini söyleyen Gökhan Baykal, "Acil bir eylem yapmamız gerektiği için taşınacağımız yere detaylı bir araştırma yapmadan, bizi en güvenli şekilde tutabilecek parasına puluna bakmadan bir yer tutmak zorunda kaldık, çünkü burada bekleme süremiz yok. Buraya giren çıkan herkes risk altında, nakliye firması bile burayı şuan risk altında taşıyor" dedi.

Yaşanan olay, 29 Ekim'de Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kolonlarındaki patlama sonucu çöken binada aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği faciayı akıllara getirdi.