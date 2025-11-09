Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

AVM’lerde 1 milyon TL'lik kıyafet vurgunu! Kerpetenlerle kabine girdiler: Nefes kesen operasyon kamerada

İstanbul'da AVM'lerdeki mağazalara giderek kıyafet deneme bahanesiyle 1 milyon TL'lik vurgun yapan hırsızlar, nefes kesen bir operasyonla yakalandı. Şebekenin mağazada hırsızlık yaptığı anlar ve ekiplerin operasyonu güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.11.2025
10:59
|
GÜNCELLEME:
09.11.2025
11:03

İstanbul Ataşehir’deki alışveriş merkezlerinde peş peşe yaşanan olayları üzerine ekipler harekete geçti. 107 farklı güvenlik kamerasında 88 saatlik kaydı izleyen ekipler, 5 hırsızlık olayının birbiriyle bağlantılı olduğunu tespit etti.

AVM’lerde 1 milyon TL'lik kıyafet vurgunu! Kerpetenlerle kabine girdiler: Nefes kesen operasyon kamerada

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, hırsızlık olayını gerçekleştiren S.A., R.H., P.K. ve Y.S. isimli 4 şüpheli, Ataşehir İçerenköy Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinde suçüstü yakalandı.

AVM’lerde 1 milyon TL'lik kıyafet vurgunu! Kerpetenlerle kabine girdiler: Nefes kesen operasyon kamerada

ALARMLARI KERPETENLE SÖKTÜLER

Şüphelilerin, kabinlerde deneme bahanesiyle ürünleri üzerlerine giydikleri, bazı ürünleri çantalarına koydukları ve alarmları sökmek için yanlarında getirdikleri kerpetenleri kullandıkları belirlendi.

AVM’lerde 1 milyon TL'lik kıyafet vurgunu! Kerpetenlerle kabine girdiler: Nefes kesen operasyon kamerada

1 MİLYON LİRALIK VURGUN

Şüphelilerin kullandıkları araçta yapılan aramada, farklı mağazalardan çalındığı belirlenen çok sayıda giyim eşyası ele geçirildi. Yapılan incelemelerde mağazaların toplam maddi zararının 908 bin 930 lira olduğu tespit edildi.

AVM’lerde 1 milyon TL'lik kıyafet vurgunu! Kerpetenlerle kabine girdiler: Nefes kesen operasyon kamerada

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, "iş yeri ve kurumdan hırsızlık" ve "açıktan hırsızlık" suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

