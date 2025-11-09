AVM’lerde 1 milyon TL'lik kıyafet vurgunu! Kerpetenlerle kabine girdiler: Nefes kesen operasyon kamerada

Kategoriler
İstanbul Ataşehir’deki alışveriş merkezlerinde peş peşe yaşanan hırsızlık olayları üzerine ekipler harekete geçti. 107 farklı güvenlik kamerasında 88 saatlik kaydı izleyen ekipler, 5 hırsızlık olayının birbiriyle bağlantılı olduğunu tespit etti.
Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, hırsızlık olayını gerçekleştiren S.A., R.H., P.K. ve Y.S. isimli 4 şüpheli, Ataşehir İçerenköy Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinde suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin, kabinlerde deneme bahanesiyle ürünleri üzerlerine giydikleri, bazı ürünleri çantalarına koydukları ve alarmları sökmek için yanlarında getirdikleri kerpetenleri kullandıkları belirlendi.
Şüphelilerin kullandıkları araçta yapılan aramada, farklı mağazalardan çalındığı belirlenen çok sayıda giyim eşyası ele geçirildi. Yapılan incelemelerde mağazaların toplam maddi zararının 908 bin 930 lira olduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, "iş yeri ve kurumdan hırsızlık" ve "açıktan hırsızlık" suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.