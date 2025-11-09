Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Çin'den geldi Türkiye'de kuaför çırağı oldu! Değeri tam 5 milyon

Bursa'da faaliyet gösteren bir güzellik merkezi, Çin'den 5 milyon liraya gelen robotu işe aldı. Güzellik merkezine gelen müşterileri kapıda karşılayan robot, randevuları kayıt altına alarak iş akışına destek sağlıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çin'den geldi Türkiye'de kuaför çırağı oldu! Değeri tam 5 milyon
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.11.2025
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
09.11.2025
saat ikonu 10:32

ilçesinde Ağustos ayı itibariyle hizmet veren bir , ’den getirilen bir robotu işe aldı. Vatandaşların yoğun ilgisini çeken , kısa sürede salonun maskotu haline geldi. Çalışanlar, "Bizim reklam yüzümüz oldu, müşteriler de çok sevdi" diyerek yeni mesai arkadaşlarından memnun olduklarını dile getirdi.

Çin'den geldi Türkiye'de kuaför çırağı oldu! Değeri tam 5 milyon

NE YEDİĞİ SORULUNCA SİNİRLENİYOR

Çalışanlar, "Bazen espri olsun diye ‘Yemek yiyor musun?’ diye soruyoruz. O da sinirlenip ‘Sadece motor yağı kullanıyorum’ diye cevap veriyor. Gerçekten çok eğlenceli bir çalışma arkadaşımız oldu." diyerek robotla şakalaştıklarını anlattı.

Çin'den geldi Türkiye'de kuaför çırağı oldu! Değeri tam 5 milyon

"FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN GELİYORLAR"

Robotu görmek için mahalleye gelen vatandaşlar, fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşıyor. Salon sahibi, "Hem işimizi kolaylaştırdı hem de reklamımızı yaptı. Gelen herkes önce robota, sonra bize ilgi gösteriyor" dedi.

Çin'den geldi Türkiye'de kuaför çırağı oldu! Değeri tam 5 milyon

Güzellik salonun maskotu olan robot, kendisini görüntüleyen basın mensuplarını da uğurlamayı unutmadı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dünyanın ilk ev tipi robot köpeği satışa çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı
80 bin dolarlık robot aşçı, mutfağı savaş alanına çevirdi! O anlar kamerada
ETİKETLER
#Teknoloji
#sosyal medya
#çin
#robot
#osmangazi
#güzellik merkezi
#Iş Inovasyonu
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.