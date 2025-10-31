Bağcılar'da bodrum katta patlama: Yaralılar var

Kategoriler
İstanbul
Olay, Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'ndeki bir binanın bodrum katında bulunan dairede saat 20.00 sıralarında yaşandı.
İlk bilgilere göre, evde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle evde bulunan vatandaşlar yaralandı.
İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.