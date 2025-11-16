Bakan Uraloğlu: Karla mücadele için 18 bin 407 personel ve 14 bin 263 araç görev başında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, karayolu, demiryolu ve havalimanlarında yürütülen karla mücadele çalışmaları ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, "Karla mücadele için hava, kara ve demiryollarında toplam 18 bin 407 personel ve 14 bin 263 araç görev başında. Ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasıyla çalışıyor, kontrollerini gerçekleştiriyor" açıklamasında bulundu.





800 PERSONEL VE TOPLAM 463 ADET SON TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ ARAÇ HAZIR BULUNUYOR

Havalimanlarında kar yağışı ve soğuk hava şartlarına yönelik tüm önlemlerin alındığını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) bünyesinde karla mücadele ve buzlanmayı önlemeye yönelik çalışmalar için yaklaşık 800 Personel personel ve son teknoloji ürünü toplam 463 adet araç hazır bulunuyor. Havacılık faaliyetlerinin aksamaması için ekiplerimiz, gerektiğinde hızlı bir şekilde müdahalede bulunuyor. DHMİ tarafından işletilen havalimanlarımızda yürüttüğümüz karla mücadele ve buzlanmayı önlemeye yönelik çalışmaları Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) mevzuatlarına uygun bir şekilde yapıyoruz" diye konuştu.

'PİST-APRON-TAKSİ YOLU SAHALARINI KARDAN VE BUZDAN TEMİZLİYORUZ'

Kış mevsiminin yağışlı geçtiği ve sıcaklıkların sıklıkla sıfır derecenin altına düştüğü havalimanlarında uçuş operasyonlarının büyük bölümünün karla mücadele çalışmalarının oluşturduğunu aktaran Bakan Uraloğlu, "Yoğun kış şartlarında uçakların güvenli iniş-kalkış yapabilmesi ve havacılık faaliyetlerinin güvenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla Pist-Apron-Taksi Yolu sahalarını kardan ve buzdan temizliyoruz" şeklinde konuştu.



Bakan Uraloğlu, demiryollarında alınan önlemler hakkında bilgi vererek TCDD Genel Müdürlüğü ve dokuz Bölge Müdürlüğünde koordinasyon merkezleri oluşturduklarını belirtti. Uraloğlu, "Merkezler aracılığıyla hava olaylarını anlık takip ediyor, alınması gereken tedbirleri tespit ediyoruz. Alınan kararlar doğrultusunda taşrada görev yapan mobil ekiplerimizi hızlıca yönlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.



13 bin 919 kilometrelik demiryolu ağında ekiplerin 7 gün 24 saat kesintisiz görev yaptığını kaydeden Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ekiplerimiz, hat boyunca sürgünle biriken karı temizliyor, makas bölgelerini açıyor ve hat kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Karla mücadele kapsamında, demiryollarında yaklaşık 4 bin personel ile birlikte rotatif kar küreme araçları, karkürerler ve acil müdahale araçları başta olmak üzere toplam 914 teknik araç hazır durumda bulunuyor."



Bakan Uraloğlu karayollarında da ekiplerin, vatandaşların konforlu ve trafik güvenliği sağlanmış bir ortamda yolculuk yapması için kar ve buzla mücadele çalışmalarına devam edeceklerin kaydederek, "Bu çalışmalar yurt genelindeki yol ağında; 457 karla mücadele merkezi üzerinden, 12 bin 886 adet makine ve ekipman, 13 bin 607 personel ile gerçekleştirilecek" dedi.





'KAPANAN YOLLAR VE ANLIK TRAFİK MONİTÖRLER ÜZERİNDEN AKILLI ULAŞIM MERKEZLERİMİZDEN TAKİP EDİLİYOR'

Çalışmalarda kullanılmak üzere 757 bin ton tuz, 453 bin metreküp tuz agregası ve kritik kesimler için 12 bin ton tuz çözeltisinin karla mücadele merkezlerinde depolandığını anlatan Uraloğlu, "Yollarımızda tipi ve esinti nedeni ile trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 930 kilometre kar siperi yapılmıştır. Karla mücadele merkezlerinde de güzergah analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan ve kapanan yollar ve anlık trafik monitörler üzerinden akıllı ulaşım merkezlerimizden takip ediliyor" açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, "Önemli geçitlerde bulunan sabit kameralar aracılığıyla Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bölge Merkezlerinden hava ve yol durumları izleniyor. Kritik kesimlerde görevlendirilen bin 700 adet karla mücadele aracı kameralarla, 6 bin adet karla mücadele aracı ise Araç Takip Sistemi ile takip ediliyor. Bu sayede etkin bir kar mücadelesi yapılıyor" dedi.