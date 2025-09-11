Balıkçı teknesi battı: Trafik polisi seferber oldu!

Bursa'da Karacabey ilçesi açıklarında balıkçı teknesi içerisindeki 3 kişiyle birlikte battı. Denizde mahsur kalan balıkçıları bölgede görevli trafik polisi tekneyle açılarak kurtardı.



Bursa'da saat 21.00 sıralarında Karacabey ilçesi Yeniköy Boğazı açıklarında bir balıkçı teknesi bilinmeyen bir nedenden dolayı battı. Edinilen bilgiye içerisinde teknenin içerisinde 3 kişi olduğu öğrenildi.





Karacabey ilçesinde görevli trafik polisi Ahmet Mutlu, durumu haber alır almaz olay yerine giderek bir sandalla suya açıldı.



Batan teknedeki 3 kişiyi sağ bir şekilde kurtararak kıyıya çıkardı. Kurtarılan balıkçıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.