TGRT Haber
Canlı Yayın
Yaşam
 Özge Sönmez

Balıkesir'de gece gündüz deprem! Uzman isim açıkladı: 'Yeni depremler gelişebilir'

Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin artçıları neredeyse her saat başı hissedilirken uzmanlardan da peş peşe açıklamalar geldi. Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, "Depremlerin transferi devam ederse Balıkesir'de yeni depremler gelişebilir" ifadelerini kullandı.

Balıkesir'de gece gündüz deprem! Uzman isim açıkladı: 'Yeni depremler gelişebilir'
26.08.2025
26.08.2025
saat ikonu 09:40

'de 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki büyük paniğe neden oldu. Artçıların peş peşe yaşandığı Balıkesir'de vatandaşlar adeta diken üzerinde yaşıyor. Yaşanan büyük depremin ardında ise uzman isimlerden de açıklamalar geldi. Deprem aktivitesinin doğuya doğru kaymakta olduğunu söyleyen Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, "Depremlerin transferi devam ederse Balıkesir'de yeni depremler gelişebilir" ifadelerini kullandı.

Balıkesir'de gece gündüz deprem! Uzman isim açıkladı: 'Yeni depremler gelişebilir'

"BALIKESİR'DE YENİ DEPREMLER GELİŞEBİLİR"

Aykan, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremler vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. 4 ve 5.1 büyüklüklerinde artçı depremlerin olması normal. Daha çok deprem fırtınasına benziyor. Bu büyüklüklerde depremler, uzun bir süre daha devam edecektir. Depremler, Sındırgı Fayı'nın olduğu bir bölgede devam ediyor. Sındırgı Fayı'nın batı kısmında, kuzey güney doğrultulu, Gelenbe Fayı var. Gelenbe Fayı'nda 2019'da kuzey ucunda 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti ve uzun süre artçılar devam etmişti. Şu anki deprem aktivitesinin doğuya doğru ilerlemiş olduğunu görüyoruz. Belli zamanlarda bir deprem fırtınası şeklinde gelişiyor. Depremlerin hemen yakınındaki faya transferi sonucunda, Gelenbe Fayı'nda da küçük ölçekte depremler meydana geliyor. Depremlerin transferi devam ederse Balıkesir'de yeni depremler gelişebilir" ifadelerine yer verdi.

Balıkesir'de gece gündüz deprem! Uzman isim açıkladı: 'Yeni depremler gelişebilir'

"BİNANIZI KONTROL ETTİRİN"

Aykan, bölgedeki binaların kontrol edilmesi gerektiğini ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Sındırgı'da uzun bir süre depremler devam edecektir. Dolayısıyla 4 büyüklüğünün üzerindeki depremlerde, hasar gören binaların, yapısal hasarların kontrol edilmesi gerekmektedir. Genellikle bu tür deprem fırtınaları büyük bir yıkıma yol açmaz, fakat depremler uzun bir süre devam edebilir, bu yüzden evlerde oluşan yapısal hasarların kontrol ettirilmesi gerekir. Vatandaşlarımızın bu yönde önlem almaları ve artçı sarsıntılara karşı bilinçli olmaları ve dikkatli olmaları gerekir."

Balıkesir'de gece gündüz deprem! Uzman isim açıkladı: 'Yeni depremler gelişebilir'
ETİKETLER
#deprem
#balıkesir
#artçı deprem
#Sındırgı Fayı
#Gelenbe Fayı
#Yaşam
