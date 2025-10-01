Bariyer Tesla'yı böyle delip geçti

Eskişehir'de dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada; Tesla marka otomobil, sağanak yağış sebebiyle ıslak zeminde seyir halindeyken kontrolden çıktı.

BARİYER DİĞER TARAFINDAN ÇIKTI

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tesla, yoldan çıkara bariyere saplandı. Çarpışmanın etkisiyle bariyer aracın bir tarafından girdi, diğer tarafından çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Maddi hasarın oluştuğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı.