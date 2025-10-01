Bariyer Tesla'yı böyle delip geçti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Eskişehir'de dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada; Tesla marka otomobil, sağanak yağış sebebiyle ıslak zeminde seyir halindeyken kontrolden çıktı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tesla, yoldan çıkara bariyere saplandı. Çarpışmanın etkisiyle bariyer aracın bir tarafından girdi, diğer tarafından çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Maddi hasarın oluştuğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı.