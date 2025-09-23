Başkent'te trafik magandaları yine ortaya çıktı! Taksiciyi kovalayıp, darp edip bir de parasını çaldılar

Başkentte trafik magandaları dehşet saçtı. Taksici seyir halindeyken tartıştığı sürücü tarafında trafikte önce takip edildi ardından yol kenarında sopalarla saldırıya uğradı. Olay, taksinin araç içi kamerası tarafından kaydedildi.

TAKİP EDİLDİĞİNİ FARK ETTİ

Ankara'da taksicilik yapan 27 yaşındaki Mehmet Can Doğan, Etimesgut ilçesinde seyir halindeyken trafikteki başka bir sürücüyle tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından aracın kendisini takip ettiğini gören taksi şoförü, bir süre ilerledikten sonra emniyet şeridinde durdu.

KONUŞMAK İÇİN ARACINDAN İNİNCE DEHŞETİ YAŞADI

Aracın şoförüyle konuşmak için taksiden dışarı çıkan Doğan, bu esnada başka araçtan inen 2 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Saldırıya taksicinin tartıştığı araçtaki 2 kişi de sonradan dahil oldu. Kavga, çevredeki sürücülerin araya girmesiyle sonladı.

DEHŞET ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan kavga takside bulunan araç içi kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde taksicinin diğer aracın içindeki kişilerle konuşması ve sopalı saldırı yer alıyor.

LAFA TUTUP OYALADILAR

Yaşadıklarını anlatan taksi şoförü Mehmet Can Doğan, olayın trafikte küçük bir sözlü tartışmayla başladığını belirtti.

Tartışmanın ardından söz konusu araç tarafından takip edildiğini dile getiren Doğan, "Takip edildiğimi farkına vardıktan sonra bir müddet ilerledim. Selektör yaparak önüme geçtiler. Ben aracımdan inerek karşı tarafın yan koltuğuna gidip oradan konuşmak istedim. Konuşma esnasında herhangi bir problem yoktu. Beni lafa tuttukları için arkamdan gelen aracı görmedim. Halbuki benim arkama bir araç daha gelmiş." dedi.

Aldığı darbeler sonucu vücudunun birçok yerinde darp izi olduğunu öne süren Doğan, "Morluklar, alt dişlerimle kırık meydana geldi. Kafama ve suratıma darbe aldım. 24 saat müşahede altında kaldım, davacıyım." diye konuştu.

SALDIRI ANINDA BİR DE PARASINI ÇALDILAR

Doğan'ın avukatı Haydar Uysal da Ankara Batı Savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Şüphelilerin tutuklanmasını talep ettiklerini belirten Uysal, müvekkilinin saldırı sırasında yere düştüğünde cebindeki 2 bin lirasının da çalındığını ileri sürdü.