26°
Başkent'te trafik magandaları yine ortaya çıktı! Taksiciyi kovalayıp, darp edip bir de parasını çaldılar

Ankara'da trafiğe aldırış etmediler... Mehmet Can Doğan isimli taksicinin seyir halindeyken başka bir sürücüyle tartışma yaşadı. Sinirlerine hakim olamayan sürücü taksiciyi takip etmeye başladı. Sinirli sürücü ve yakınları takip ettikleri taksici Doğan'ı darp etti. Dehşet anları kameralara anbean yansıdı.

Başkentte magandaları dehşet saçtı. Taksici seyir halindeyken tartıştığı sürücü tarafında trafikte önce takip edildi ardından yol kenarında sopalarla saldırıya uğradı. Olay, taksinin araç içi kamerası tarafından kaydedildi.

TAKİP EDİLDİĞİNİ FARK ETTİ

'da taksicilik yapan 27 yaşındaki Mehmet Can Doğan, Etimesgut ilçesinde seyir halindeyken trafikteki başka bir sürücüyle tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından aracın kendisini takip ettiğini gören şoförü, bir süre ilerledikten sonra emniyet şeridinde durdu.

Başkent'te trafik magandaları yine ortaya çıktı! Taksiciyi kovalayıp, darp edip bir de parasını çaldılar

KONUŞMAK İÇİN ARACINDAN İNİNCE DEHŞETİ YAŞADI

Aracın şoförüyle konuşmak için taksiden dışarı çıkan Doğan, bu esnada başka araçtan inen 2 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Saldırıya taksicinin tartıştığı araçtaki 2 kişi de sonradan dahil oldu. , çevredeki sürücülerin araya girmesiyle sonladı.

DEHŞET ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan kavga takside bulunan araç içi kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde taksicinin diğer aracın içindeki kişilerle konuşması ve sopalı yer alıyor.

Başkent'te trafik magandaları yine ortaya çıktı! Taksiciyi kovalayıp, darp edip bir de parasını çaldılar

LAFA TUTUP OYALADILAR

Yaşadıklarını anlatan taksi şoförü Mehmet Can Doğan, olayın trafikte küçük bir sözlü tartışmayla başladığını belirtti.

Tartışmanın ardından söz konusu araç tarafından takip edildiğini dile getiren Doğan, "Takip edildiğimi farkına vardıktan sonra bir müddet ilerledim. Selektör yaparak önüme geçtiler. Ben aracımdan inerek karşı tarafın yan koltuğuna gidip oradan konuşmak istedim. Konuşma esnasında herhangi bir problem yoktu. Beni lafa tuttukları için arkamdan gelen aracı görmedim. Halbuki benim arkama bir araç daha gelmiş." dedi.

Aldığı darbeler sonucu vücudunun birçok yerinde darp izi olduğunu öne süren Doğan, "Morluklar, alt dişlerimle kırık meydana geldi. Kafama ve suratıma darbe aldım. 24 saat müşahede altında kaldım, davacıyım." diye konuştu.

Başkent'te trafik magandaları yine ortaya çıktı! Taksiciyi kovalayıp, darp edip bir de parasını çaldılar

SALDIRI ANINDA BİR DE PARASINI ÇALDILAR

Doğan'ın avukatı Haydar Uysal da Ankara Batı Savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Şüphelilerin tutuklanmasını talep ettiklerini belirten Uysal, müvekkilinin saldırı sırasında yere düştüğünde cebindeki 2 bin lirasının da çalındığını ileri sürdü.

