Trafikte artistik hareketler affedilmedi! Sürücüye ceza yağdı

Tokat'ta motosikletli trafik magandasına ceza yağdı. Plakasız motosikleti kasksız şekilde kullanan sürücü, yaptığı akrobatik hareketlerle hem kendi canını, hem de diğer sürücülerin güvenliğini hiçe saydı. Ellerini gidondan tamamen çekerek motosikletin üzerine yatan sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Trafik ekipleri sürücü O.Y.'ye belgesiz araç kullanma, trafik güvenliğini ihlal etme, akrobatik hareketler yapma, trafikte tedbirsiz ve saygısız davranma, kask takmama, abartı egzoz ve plakasız araç kullanma maddelerinden toplamda 42 bin 750 TL trafik idari para cezası uyguladı. araç bağlanıp trafikten men edildi.