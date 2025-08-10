Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Bayrampaşa'da alkollü sürücü kamyonete çarptı: Yaralılar var

İstanbul Bayrampaşa'da alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç, aynı istikamette ilerleyen kamyonete çarptı. Biri ağır 3 kişinin yaralandığı kaza sonrası bölgede yoğun trafik oluştu.

KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
10.08.2025
saat ikonu 04:57
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
saat ikonu 05:54

'un ilçesinde gece yarısı feci bir meydana geldi. 2 aracın çarpıştığı kazada yaralıların olduğu öğrenildi.

Bayrampaşa'da alkollü sürücü kamyonete çarptı: Yaralılar var

YOL KENARINA PARK EDEN KAMYONETE ÇARPTI

Muhammed Emir Ö. idaresindeki 34 ELC 827 plakalı hafif ticari araç, Esenler Metris bağlantı yolu Metris istikametinde mazotu bittiği için park halinde duran Fatih Altay yönetimindeki 34 BFY 776 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Bayrampaşa'da alkollü sürücü kamyonete çarptı: Yaralılar var

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜNÜN DURUMU AĞIR

Kazada hafif ticari araçta sıkışan yolcu Fatih Akarsu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Bayrampaşa'da alkollü sürücü kamyonete çarptı: Yaralılar var

Yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Muhammed Emir Ö. ve diğer sürücü Fatih Altay ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan kamyonet sürücüsü Fatih Altay'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bayrampaşa'da alkollü sürücü kamyonete çarptı: Yaralılar var

KAZAYI YAPAN SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazayı yapan hafif ticari araç sürücüsü Muhammed Emir Ö'nün alkollü olduğu belirlendi.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu. Polis ekipleri yolun bir kısmını trafiğe kapattı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normalde döndü.

Bayrampaşa'da alkollü sürücü kamyonete çarptı: Yaralılar var

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

ETİKETLER
#trafik kazası
#yaralı
#yaralanma
#bayrampaşa
#İstanbul
#Alkollü Sürücülük
#Alkollü Araç Kullanımı
#Yaşam
