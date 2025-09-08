Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

Film değil gerçek: Bebeği araba bagajının üstünde terk edilmişti! Çaresiz annenin anlattıkları şoke etti

Konya'da 2022 yılında meydana gelen olayda, yeni doğan bir bebek park halindeki aracın üzerine bırakılarak terk edildi. Bebeğin doğumunun üstünden 3 yıl geçtikten sonra Başsavcılığa giden 40 yaşındaki anne, bebeğin kendisine ait olduğunu söyledi. Üç çocuk annesi kadın bir restoranda bulaşıkçı olarak çalıştığını ve olayların orada geliştiğini anlattı. İşte film gibi olayın detayları...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 12:10
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 12:45

'da park halindeki bir otomobilin bagajının üzerine bez torba içerisinde terk edilen bebeğin annesi, olaydan 3 yıl sonra ortaya çıktı. Cinsel saldırıya uğradıktan sonra hamile kalıp doğum yaptığını anlatan kadın, edildiğini ve bebeğinin sokağa bırakıldığını haberlerde gördüğünü söyleyerek kendini savundu.

Film değil gerçek: Bebeği araba bagajının üstünde terk edilmişti! Çaresiz annenin anlattıkları şoke etti

BEZ TORBA İÇİNDE BEBEK BULUNDU

Olay, 18 Ağustos 2022 tarihinde sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Defne Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne sokak üzerinde park halinde bulunan bir aracın üzerinde bebek olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipler sevk edildi. Polis ekiplerinin sokak üzerindeki inceleme çalışması sırasında aracın bagaj kapağının üzerine terk edilmiş halde bez torba içerisine koyulmuş kız bebek bulundu. Bebek, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan bebeğin 2 kilo 460 gram olarak dünyaya geldiği ve 1 günlük olduğu belirlendi.

Film değil gerçek: Bebeği araba bagajının üstünde terk edilmişti! Çaresiz annenin anlattıkları şoke etti

CİNSEL SALDIRI SONUCU DÜNYAYA GELDİ

Bebeğin doğumunun üzerinden 3 yıl geçtikten sonra Konya Cumhuriyet Başsavcılığına giden 40 yaşındaki M.D., bebeğin kendisine ait olduğunu söyledi. Anne M.D.'nin buradaki ifadesinde kendisinin 3 çocuk annesi ve bir restoranda bulaşıkçı olarak çalıştığını anlatarak, "2021 yılında C.B. isimli bir kişi bana cinsel saldırıda bulundu ve ben daha sonra hamile kaldığımı öğrendim. 2022 yaz aylarında doğumum başladı ve bir eve gittik. Burada bulanan kadın doğumuma yardım etti. Ben bayılmışım ve kendime geldiğimde bebeğim yanımda değildi. Daha sonra ben ‘araç üzerine bırakılmış bir bebek' haberi gördükten sonra haberim oldu. C.B.'ye sorduğum da ise 'Sesini çıkartırsan seni de kızlarını da öldürürüm' diyerek beni tehdit etti" dedi. M.D.'nin ifadesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Film değil gerçek: Bebeği araba bagajının üstünde terk edilmişti! Çaresiz annenin anlattıkları şoke etti
