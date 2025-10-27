Belediyenin yapmadığını vatandaş bir günde yaptı! 'Adana Cıncık Gibi Olsun'

Adana, Seyhan Nehri kenarındaki mesire alanı çöple doldu. Uzun süre belediyeler tarafından temizlenmeyince bu duruma tepki gösteren vatandaşlar sosyal medyadan örgütlenerek temizlik hamlesi başlattı. Mesire alanında toplanan vatandaşlar alanı kısa sürede çöpten arındırarak tertemiz yaptı. Vatandaşların örgütlendiğini ve temizlik yaptığını gören belediyeler ise onlara yardıma geldi. Mesire alanı vatandaşlar sayesinde tertemiz oldu.

"ÇÖPÜN İÇİNDE OTURUYORUZ"

Temizliğe gelen Esra Averseng, "Adana'ya küçük bir katkımız olsun diye buraya çöpleri toplamaya geldik. Nehir kenarı çok keyifli bir yer, ancak bu keyfimizi kaçıran şey, maalesef çöpler. Burada adeta çöplerin içinde oturuyoruz. Bu çöpleri toplayarak farkındalık oluşturmak istiyoruz" dedi.

TOPLUMSAL BİRLİKLE HER ŞEY MÜMKÜN

Birkaç gün önce geldiğinde mesire alanının rezil bir halde olduğunu anlatan Averseng, "Fakat toplumsal bir hareket duyurusu yapılınca, nedense temizlik yapılmış. Buna gerçekten gerek var mı? Zaten göreviniz olan işi keşke zamanında yapsanız. İnsanlar bir kampanya başlatmadan görevinizi yapın ki herkes mutlu olsun. Ama maalesef duyumlar alınınca gelip temizlik yapılmış. Yine de, bir zorlamayla dahi olsa görevlerini yerine getirdikleri için teşekkür ederiz" diye konuştu. Akif Temelkuran ise, "Bugün çöp toplama etkinliği düzenledik. Farkındalık oluşturmak için çağrı yaptık ve dostlarımız temizliğe destek verdi. Amacımız toplumu bilgilendirmek. Attığımız şişeler, doğada 400 yıl boyunca kalıyor. Hedefimiz, çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak" şeklinde konuştu.



"SOKAKTA ÇÖP ATANLAR İÇİN CEZAİ YAPTIRIMLAR İSTİYORUZ"

Çöp toplayan Selim Ağaçdalı ise, "Bu şehri değiştirmek için harekete geçelim dedik. 'Adana Cıncık Gibi Olsun' ismini verdiğimiz bir harekât başlattık. Duyurumuzu yaptık. Harekete geçmeden maalesef bir şeyler değişmez. Temiz bir Adana için belki ilham olur ve gelecek nesiller için feyz alırlar diye böyle bir etkinlik yaptık. Sokakta çöp atanlar için cezai yaptırımlar istiyoruz. Her şey eğitimle gerçekleşir. Ancak eğitim süreci tamamlanana kadar memleketimiz çöp çukuru olacak. O yüzden bir an önce cezai yaptırımların başlamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.