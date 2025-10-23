Bıçaklanan gençler kanlar içinde yere yığıldı! Dehşete düşüren anlar kamerada

İstanbul Zeytinburnu'nda dün akşam saatlerinde yaşanan olayda; kimliği belirsiz kişi ya da kişilerle tartışan A.D. (27), M.Ç. (20) ve F.B. (20) bıçaklanarak ağır yaralandı. Gençleri kanlar içinde gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

AĞIR YARALANAN GENÇ KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 genç, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. A.D. isimli genç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"İLK BAŞTA NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIK"

Emirhan Alataş isimli vatandaş, "Dün burada bir olay yaşadık. İki tane genç arkadaşımız, yukarıdaki mahallede kavga yaşamış. Sonra bıçaklanıp yaralı bir şekilde buraya gelmiş. Biz ilk başta ne olduğunu anlayamadık. Yakınlaşıp baktık. Kan gördük, ilk olarak dükkanın içine girip havlu getirdim, o şekil baskı yaptık. Bir tanesinin durumu bayağı kötüydü" dedi.

DEHŞET DOLU ANLAR KAMERADA

Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 3 gencin bıçaklandıktan sonra yere düştüğü anlar yer alıyor. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.