Trafik canavarı kamerada! Yaşlı adam ölümden saniyelerle kurtuldu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 19 yaşındaki A.K. yönetimindeki otomobil, şehir içinde aşırı hız yaparak ve makas atarak ilerledi. Trafik magandası makas atarken az kalsın yoldan geçmekte olan yaşlı bir adama çarpacaktı. Son anda ezilmekten kurtulan yaşlı adam bir süre olayın şokunu atlamadı. O anlar başka bir aracın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yapılan incelemenin ardından A.K. hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatılırken, "makas atmak" nedeniyle 9 bin 267 lira idari para cezası uygulandı.