Louvre Müzesi soygunu sonrası Yakışıklı Güvenlik çılgına döndü! 'Siz bana kurban olun'

Fransa'daki Louvre Müzesi'nden değeri 88 milyon euro değerinde mücevher çalınması tüm dünyanın gündemine oturdu. 19 Ekim'de gerçekleştirilen soygunun ardından sosyal medyada birtakım paylaşımlar yapıldı. Güvenlik önlemleriyle dalga geçen kullanıcılar 'Müzenin güvenlik görevlisi Yakışıklı Güvenlik mi?' sorusunu sorunca ünlü fenomen çılgına döndü. Sosyal medyada videolu yanıt veren Yakışıklı Güvenlik, “Herkes ‘Müzenin güvenliği Yakışıklı Güvenlik miydi?’ demiş. Siz bana kurban olun. Ben orada olsam, öyle bir hırsızlık yapılabilir mi?” ifadelerini kullandı.