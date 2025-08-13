Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Bir ilde Vampir Kelebek alarmı: Vatandaşlar evlerine bile giremiyor: Her yerdeler

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ilk kez 2008 yılında görülen 'Vampir Kelebek' yeniden ortaya çıktı. Sıcaklıkların artmasıyla kendini gösteren vampir kelebekler vatandaşları isyan ettirdi. Tarım ürünlerine ciddi zarar veren kelebekler için yetkililerden yardım isteyen vatandaş, evlerine bile giremediklerini belirtti.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
13.08.2025
13:04
|
13.08.2025
13.08.2025
13:04

Bölgesi'nde 17 yıl önce ortaya çıkan 'vampir kelebek' yıllar sonra yeniden belirdi. Bölge halkının kabusu olan 'Vampir Kelebek' olarak adlandırılan Ricania Simulans sıcaklıkların artmasıyla ortaya çıktı. Bu canlılar Ağustos ayında kelebeğe dönüşünce bitkilere ciddi anlamda zarar veriyor.

"GECE EVE GİREMİYORUZ"

’nin ilçesinde yaşayan Adnan Cengiz isimli vatandaş vampir kelebeklerin çay başta olmak üzere tüm bitkilere zarar verdiğini söyledi. Cengiz "Karadeniz bölgesinde Rize Çayeli’nde bu kelebek haddinden fazla türedi. Sizin de gördüğünüz gibi salatalıkları, fasulyeleri ve meyveleri tamamen kuruttu. Tarım Bakanımız bunun için bilhassa bu kelebekler için şikâyetçiyiz. Gece evde oturamıyoruz, gece kapılara ve pençelere çıkamıyoruz. Her taraf kelebek dolu bundan biz rahatsızız ne olacak bilmiyoruz. Karadeniz bölgesini bu kelebekler tamamen sardı. Rahatsız oluyoruz hiç meyve ve çay kalmadı. Bas baya bizi rahatsız ediyor. Buna büyüklerimiz bir el atsa da bunlardan bizi kurtarsınlar" dedi.

ETİKETLER
#rize
#çayeli
#doğu karadeniz
#Vampir Kelebek
#Ricania Simulans
#Tarım Zararı
#Yaşam
