Bisikletten motor yaptı 45 bin lira ceza yedi! Akıllara Mert Ali geldi

Tokat’ın Erbaa ilçesinde 4 ayrı noktada yapılan denetimde 150 araç sorgulanarak 230 bin TL ceza uygulandı. Bir gence ise bisikleti motosiklete çevirdiği için 45 bin TL ceza yazıldı.

150 ARAÇ SORGUYA GİRDİ

Erbaa ilçesinde polis ekipleri tarafından alkol ve abartı egzoz denetimi yapıldı. Erbaa Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerinin 20 trafik polisiyle gerçekleştirdiği uygulama, ilçenin farklı noktalarında eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Gece saatlerinde 4 ayrı kontrol noktasında yapılan uygulamada toplam 150 araç sorgulandı.

GENCE 45 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Denetimlerde 6 sürücüye alkollü araç kullanmaktan ceza kesilirken, bir kişiye ise bisikletini motosiklete dönüştürmekten 45 TL para cezası uygulandı. Toplamda yaklaşık 230 bin TL tutarında trafik cezası uygulandı. Polis ekipleri, denetimlerin trafik güvenliğini sağlamak ve muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla düzenli aralıklarla sürdürüleceğini bildirdi.

POLİSLERE İSYAN ETMİŞTİ!

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 15 yaşındaki lise öğrencisi Mert Ali Kurt, Ordu'da fındık toplayarak biriktirdiği parasıyla yaptığı drift aracını kısa süreliğine trafiğe çıkarınca jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Aracına el konulan çocuk gözyaşlarını tutamadı. O anlar sosyal medyada milyonlara ulaştı, Türkiye'nin dört bir yanından destek mesajları geldi. Baba Zafer Kurt, "Şeriatın kestiği parmak acımaz, jandarma görevini yaptı" sözleriyle örnek bir tavır sergiledi.