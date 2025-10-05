Menü Kapat
Yaşam
Editor
Editor
 Nalan Güler Güven

Bisikletten motor yaptı 45 bin lira ceza yedi! Akıllara Mert Ali geldi

Tokat'ta yapılan denetimlerde bir genç polis ekiplerinin dikkatini çekti. Bisikletini motosiklete çeviren gence 45 bin lira ceza kesildi. Akıllara fındık toplayarak kazandığı parayla kendine araç oluşturan Mert Ali geldi.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde 4 ayrı noktada yapılan denetimde 150 araç sorgulanarak 230 bin TL uygulandı. Bir gence ise bisikleti motosiklete çevirdiği için 45 bin TL ceza yazıldı.

Bisikletten motor yaptı 45 bin lira ceza yedi! Akıllara Mert Ali geldi

150 ARAÇ SORGUYA GİRDİ

Erbaa ilçesinde polis ekipleri tarafından alkol ve abartı egzoz denetimi yapıldı. Erbaa Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerinin 20 trafik polisiyle gerçekleştirdiği uygulama, ilçenin farklı noktalarında eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Gece saatlerinde 4 ayrı kontrol noktasında yapılan uygulamada toplam 150 araç sorgulandı.

Bisikletten motor yaptı 45 bin lira ceza yedi! Akıllara Mert Ali geldi

GENCE 45 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Denetimlerde 6 sürücüye alkollü araç kullanmaktan ceza kesilirken, bir kişiye ise bisikletini motosiklete dönüştürmekten 45 TL para cezası uygulandı. Toplamda yaklaşık 230 bin TL tutarında trafik cezası uygulandı. Polis ekipleri, denetimlerin trafik güvenliğini sağlamak ve muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla düzenli aralıklarla sürdürüleceğini bildirdi.

Bisikletten motor yaptı 45 bin lira ceza yedi! Akıllara Mert Ali geldi

POLİSLERE İSYAN ETMİŞTİ!

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 15 yaşındaki lise öğrencisi Mert Ali Kurt, Ordu'da fındık toplayarak biriktirdiği parasıyla yaptığı drift aracını kısa süreliğine trafiğe çıkarınca jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Aracına el konulan çocuk gözyaşlarını tutamadı. O anlar sosyal medyada milyonlara ulaştı, Türkiye'nin dört bir yanından destek mesajları geldi. Baba Zafer Kurt, "Şeriatın kestiği parmak acımaz, jandarma görevini yaptı" sözleriyle örnek bir tavır sergiledi.

