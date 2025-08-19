Menü Kapat
TGRT Haber
29°
Yaşam
Boşanma davalarında aile arabuluculuğu dönemi başlıyor! İşte yeni sistemin detayları

Boşanma davalarında aile arabuluculuğu sistemiyle uzun süren süreçler artık sona erecek. Bakan Tunç'un açıkladığı sistemin hayata geçirilmesiyle velayet, nafaka ve mal paylaşımı konularında da uzlaşma kolaylaşacak. İşte detaylar...

Boşanma davalarında aile arabuluculuğu dönemi başlıyor! İşte yeni sistemin detayları
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 13:00
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 13:06

Boşanma davalarının süresini kısaltacak ve aile yapısını koruyacak "Aile arabuluculuğu" sistemi yakında devreye giriyor. davalarının yıllar süren yıpratıcı sürecine son verecek "Aile arabuluculuğu" sisteminin devreye girmesiyle birlikte aile yapısını koruyarak boşanma süreçlerinin barışçıl bir şekilde sonuçlandırılması hedefleniyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Arabulucular ve Merkezleri Sözcüsü Arabulucu Dr. Umut Metin, aile arabuluculuğunun boşanma davalarını azaltarak, boşanmayı anlaşmalı şekilde kısa sürede sonuçlandıracağını, çocukların psikolojik olarak korunacağını ve aile mahkemelerinin yükünü hafifleteceğini belirtti.

Boşanma davalarında aile arabuluculuğu dönemi başlıyor! İşte yeni sistemin detayları

AİLE İÇİ UYUŞMAZLIKLARDA DEVREYE GİRECEK

Dr. Umut Metin, arabuluculuğun Türkiye'de uzun süredir çeşitli alanlarda uygulandığını hatırlatarak, aile içi uyuşmazlıklarda da sistemin devreye gireceğini söyledi. Metin, "Toplum; kira, işçi-işveren, tüketici ve ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuğun faydalarını gördü ve benimsedi. Artık aile içi uyuşmazlıklarda da bu faydalar hayat bulacak" dedi.

Metin, aile arabuluculuğunun eşlerin yıllar süren boşanma davalarını kısa sürede, anlaşmalı şekilde sonuçlandırmasına olanak sağlayacağını vurgulayarak "Bu yöntem, çocukların psikolojik olarak olumsuz etkilenmesini engelleyecek. Arabuluculukta birbirini suçlamak yok, hoşgörü ile anlaşmaya varma çabası var. Taraflar, evliliklerini ilk günkü mutluluklarını hatırlayarak, kırgınlık küskünlük yaşamadan ayrılabilecek" ifadelerini kullandı.

Boşanma davalarında aile arabuluculuğu dönemi başlıyor! İşte yeni sistemin detayları

NAFAKA VE MAL PAYLAŞIMI KONULARINDA UZLAŞMAYI KOLAYLAŞTIRACAK

Aile mahkemelerinin yoğunluğunu azaltacak sistemin, velayet, nafaka ve mal paylaşımı konularında da uzlaşmayı kolaylaştıracağını belirten Metin, "Aile arabuluculuğu, toplumsal barışa ve aile yapısının korunmasına katkı sağlayacak. İnsanlar arasındaki kırgınlıkları ortadan kaldıracak ve ülke ekonomimizde önemi yüksek olan aile şirketlerinin geleceğini güvence altına alacak" diye konuştu.

Boşanma davalarında aile arabuluculuğu dönemi başlıyor! İşte yeni sistemin detayları

Aile içi arabuluculuk sisteminde hoşgörüyü büyüten bambaşka bir yaklaşım olduğunu belirten Metin, "Bir dava açıldığında ilk olarak dava dilekçesi gündeme geliyor. Davayı kazanmak isteyen taraf karşı tarafı yani boşanmak istediğini eşini suçlamaya başlıyor. Suçlanan eş ise kendisi hakkında iddiaların gerçek olmadığını ve karşı tarafın kusurlu olduğunu söylüyor. Bu durumda eşler birbirini suçlayan bir pozisyona oturuyorlar, mahkemelerde bu psikolojinin olmaması mümkün değil. Dava kazanmak kusurlarını anlatmayı gerektiriyor. Arabuluculukta ise psikoloji bambaşka. Arabuluculukta birbirini suçlamak yok. Arabuluculukta hoşgörü ile gülümseyerek bir anlaşmaya varma çabası var. Sonunda da helalleşme var, ilk gün nikahtaki mutluluğu bozmadan ayrılabilmenin erdemi var. Aile arabuluculuğu Türkiye’ye büyük fayda sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

ETİKETLER
#boşanma
#arabuluculuk
#Aile Arabuluculuğu
#Aile Mahkemeleri
#Uyuşmazlıklar
#Yaşam
