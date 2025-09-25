Böyle vahşet görülmedi! Barışmak için çağırıp anne ve oğlu katlettiler

Van'ın Gürpınar ilçesinde husumetlileri tarafından barışmaya çağırılan Bülbül Özcan, oğulları Sinan ve Osman Özcan açılan ateşte hayatlarını kaybetti. Anne ve oğulları yan yana defnedilirken, dehşetin yaşandığı mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı.

HUSUMETLİLERİN HAİN PUSUSU

Dün akşam saatlerinde Gürpınar ilçesine bağlı Kırkgeçit Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir aile ile aralarındaki husumetin barışla sonuçlanması için çağrılan anne Bülbül Özcan (70) ile çocukları Sinan Özcan (50) ve Osman Özcan (45), açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

ANNE VE OĞLU YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Cenazeleri Van Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan anne ve oğulları, burada yapılan otopsinin ardından İpekyolu Mahallesi'ndeki Karşıyaka Mahalle Mezarlığında yan yana defnedildi. 4 kişinin gözaltına alındığı ve mahalleye giriş çıkışların yasaklandığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği belirtildi.