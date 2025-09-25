Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Böyle vahşet görülmedi! Barışmak için çağırıp anne ve oğlu katlettiler

Van'da anne ve oğluna hain pusu! Husumetlileri tarafından barışmaya çağrılan 70 yaşındaki Bülbül Özcan ve iki oğlu açılan silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Mahalleye giriş ve çıkışlar kapatıldığı öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Böyle vahşet görülmedi! Barışmak için çağırıp anne ve oğlu katlettiler
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 15:51
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 15:51

'ın Gürpınar ilçesinde husumetlileri tarafından barışmaya çağırılan Bülbül Özcan, oğulları Sinan ve Osman Özcan açılan ateşte hayatlarını kaybetti. Anne ve oğulları yan yana defnedilirken, dehşetin yaşandığı mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı.

Böyle vahşet görülmedi! Barışmak için çağırıp anne ve oğlu katlettiler

HUSUMETLİLERİN HAİN PUSUSU

Dün akşam saatlerinde Gürpınar ilçesine bağlı Kırkgeçit Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir ile aralarındaki husumetin barışla sonuçlanması için çağrılan anne Bülbül Özcan (70) ile çocukları Sinan Özcan (50) ve Osman Özcan (45), açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Böyle vahşet görülmedi! Barışmak için çağırıp anne ve oğlu katlettiler

ANNE VE OĞLU YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Cenazeleri Van Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan anne ve oğulları, burada yapılan otopsinin ardından İpekyolu Mahallesi'ndeki Karşıyaka Mahalle Mezarlığında yan yana defnedildi. 4 kişinin gözaltına alındığı ve mahalleye giriş çıkışların yasaklandığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Husumetli aileler ortalığı savaş alanına çevirdi
Bağcılarda dehşet! Karşılaştığı husumetlisini öldürdü
ETİKETLER
#cinayet
#intihar
#aile
#otopsi
#husumet
#Van
#Gürpınar
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.