Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Bu apartmana kimse giremiyor! Polis bile adım attığı an çıktı: Vatandaşlar isyan etti

İzmir'in Konak ilçesinde vatandaşlar, apartmanda bulunan daire yüzünden hayatlarından bezdi. Kötü kokuların yayıldığı ve haşerelerin cirit attığı apartmanda yaşayan vatandaşlar acil müdahale edilmesini talep etti. Gelen polis memurları bile dayanamayıp kendisini zor dışarı attı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2025
saat ikonu 09:58
|
GÜNCELLEME:
02.10.2025
saat ikonu 09:58

İzmir'in ilçesinde bulunan bir apartmanda yaşayan vatandaşlar isyan etti. Daireden yükselen kötü kokular nedeniyle evlerine dahi giremediklerini söyleyen vatandaşlar, ev olduğunu iddia ettikleri evin temizlenmesini talep ediyor. Daha öncelerde de peş peşe başvuru yaptıklarını ifade eden vatandaşlar bir türlü sonuç alamadıkların belirtti. sakinleri, ihbara gelen polis ekiplerinin de kokudan etkilendiği belirtti.

Bu apartmana kimse giremiyor! Polis bile adım attığı an çıktı: Vatandaşlar isyan etti

"HAMAM BÖCEKLERİ VE FARELER CİRİT ATIYOR"

Apartman sakinlerinden Zeki Kuşlar, alt kattaki komşularının evinin yıllardır çöplerle dolu olduğunu öne sürdü. Kuşlar, "Bu alt kattaki komşumuz evi çöp evidir. Biz apartman sakinleri olarak defalarca yardımlaşıp temizleyelim dedik. Gerekli mercilere aramadığım, sormadığım yer kalmadı. Biz hiçbir çözüm bulamadık. Muhtarımıza da gittik. Şimdi burası bir çöp evidir, gördüğünüz gibi. İçeriden çeşitli kokular geliyor, hamam böcekleri ve fareler cirit atmaktadır. Bizim derdimiz çoluğumuzun çocuğumuzun mikrop kapmadan sağlıklı bir şekilde okullarını ve yaşamlarını sürdürmesidir. Ama karşımızda muhatap bulamıyoruz" dedi.

Bu apartmana kimse giremiyor! Polis bile adım attığı an çıktı: Vatandaşlar isyan etti

"TEMİZLEYECEĞİM DEYİP GİDİYOR"

Sorunun uzun zamandır devam ettiğini belirten Kuşlar, "Komşumuz temizleyeceğim diyor, bir gidiyor, 5 ay gelmiyor. En son 3-4 ay önce bir gitti, bir daha ortadan kayboldu. Konak Belediyesi açamayacağını söylüyor ve bizi CİMER'e yönlendiriyor. CİMER ise tekrar Konak Belediyesi'ne yönlendiriyor. Konak Belediyesi de İl Müdürlüğü'ne yönlendiriyor. Yani biz arada kaldık, hiçbir derdimize çözüm bulamadık" ifadelerini kullandı.

Bu apartmana kimse giremiyor! Polis bile adım attığı an çıktı: Vatandaşlar isyan etti

"EVİN İÇİNDE KUM YIĞINI VE AHŞAP BLOKLAR VAR"

Çöp evin içini de gördüklerini de anlatan Kuşlar, "Çok kısa bir süreliğine gördüm. Evin içerisinde tavana kadar ahşap bloklarla doludur. Ayrıca kum yığını mevcuttur. Ne amaçla biriktirdiğini bilmiyoruz. Belki de kazı yapmakta. Ama şunu söyleyebilirim ki komşumuzun hiçbir zaman elinde bir çöp poşetiyle gidip çöp konteynerine çöp attığına şahit olmadım. Çöplerin evin içinde olduğuna eminim" dedi.

Bu apartmana kimse giremiyor! Polis bile adım attığı an çıktı: Vatandaşlar isyan etti

"POLİS BİLE KOKUDAN DIŞARI KAÇTI"

Apartman sakinlerinin şikayetlerinin bir diğer nedeni ise dayanılmaz . Kuşlar, "Çöp kokusu nedeniyle bir seferinde karakola gidip şikayette bulundum. Güvenlik güçleri geldi. Polis memurumuz, affedersiniz, dışarıya kusarak kendini zor attı. O kadar dayanılmaz bir koku var ki Çöp kokusuyla hayvan cesedi kokusu arasında bir koku. Tahammül edilmez" diye konuştu.

Bu apartmana kimse giremiyor! Polis bile adım attığı an çıktı: Vatandaşlar isyan etti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rusya, Ukrayna'da bir apartmanı havaya uçurdu! Ölüler var
Samsun'da kahreden kaza: Anne ve kızı hayatını kaybetti
ETİKETLER
#Sağlık
#konak
#çöp
#koku
#apartman
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.