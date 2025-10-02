Bu da yapılacak iş mi şimdi! Yaptığı hamle yüzünden sürücü bariyerlere girdi

14 Ağustos günü ilçeden Zonguldak yönü tünel çıkışındaki viyadükte Hüseyin A. idaresindeki 67 HO 8007 plakalı halk otobüsü tünelden çıkıp viyadüğe geldiği sırada klima ızgarası tavanından koparak yol kenarındaki boşluğa savruldu. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda sürücü Hüseyin A., akan trafikte önce duraksadı ardından da aracını geri manevra ile sürmeye başladı. Bir süre geri gelen sürücü, ızgaranın yakınına geldiğinde minibüsü durdurdu.

KAZA YAPMAMAK İÇİN ŞERİT DEĞİŞTİRDİ

Bu sırada tünelden çıkan Tarık Ayaz; 67 ABU 969 plakalı otomobiliyle önünde duran halk otobüsüne vurmamak için şerit değiştirmeye çalıştı. Ancak otomobil kontrolden çıkarak önce savruldu ardından da bariyerlere çarpıp hasar alarak durabildi.

ŞOFÖR KAZAYI GÖRDÜ YOLUNA DEVAM ETTİ

Kazayı gören diğer araç sürücüleri Ayaz'ın yardımına koşarken halk otobüsü yoluna devam etti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü ambulansa BEUN Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Tedavisi tamamlanan sürücü, halk otobüsü şoförü Hüseyin A.'dan şikayetçi oldu. Hukuk mücadelesi başlattığını ifade eden Ayaz, "Hastaneden geliyordum. Tünelden çıktım sağ şeritte. Viyadüğe doğru ilerliyorum. Belediye otobüsünün havalandırma ızgarası viyadüğün başında düşüyor. Şoför bey 2. tünelin ağzına kadar gidiyor. Oradan geri geri sağ şerifte geri geliyor. Birinci tünelin ağzına. Ben de buradan sağ şeritte tünelden çıktım. Karanlıktan aydınlığa çıktığım anda karşımda belediye otobüsü vardı. Tabii vurmamak için haliyle şoka girdim. Sol şeride geçtim. Sol şeritte direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Arabayı toparlamak için bayağı bir mücadele verdim ama maalesef en son sağ bariyerlere vurup kaza gerçekleştirdim. Ardından peşimden gelen araçtaki vatandaşlar beni çıkarttılar oradan. Araçtan müdahale ettiler. Aracın plakasını falan çektim. Telefona kaydettirdim. Trafik polisleri geldi. Şu anda hukuk mahkemesine başvuruda bulunduk. Bununla ilgili şu anki gelişmeleri bekleyeceğiz. Zararımın giderilmesini istiyorum. Yani büyük bir zarar var şu anda. Yaklaşık 1,5-2 aydır araçsızım. Aracımı yaptıramıyorum da. Onunla ilgili bugün de mahkeme kararıyla zaten bilir kişi geldi. Şu an durum böyle. Mağduruz yani" dedi.