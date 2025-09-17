Türkiye’nin en uzun ve en geniş tüneli yapılıyor! 'Milli bütçeyle yapılmış en büyük projelerden biri'

Hatay’da Amanos Dağları’nı tünellerle aşarak İskenderun ve Antakya’yı birbirine bağlayacak olan Belen-Topboğazı Otoyolu Tüneli’nde çalışmalar aralıksız sürüyor.

TÜRKİYE'NİN EN UZUN TÜNELİ

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 8 bin 5 kilometre uzunluğu ve 17 metre genişliğiyle Türkiye’nin en uzun ve en geniş tek tüneli olma özelliğini taşıyacak projenin milli bütçeden yapılan en büyük yatırımların arasında yer aldığını belirterek projenin 2026 yılı sonu itibarıyla tamamlanmasının planlandığını söyledi. Türkiye’nin en güneyinde yer alan ve asrın felaketinde büyük yıkım yaşayan Hatay’da depremin izleri ihya ve inşa çalışmalarıyla siliniyor.

MİLLİ BÜTÇEYLE YAPILAN EN BÜYÜK YATIRIMLARDAN BİRİ

Türkiye ve Suriye arasındaki ticari kavşaklardan olan Hatay’da yer alan Amanos Dağları da uzun yıllardır sürücülerin korkulu rüyaları arasında. Milli bütçeyle yapılan en büyük yatırımlardan olan Belen-Topboğazı Otoyolu Tüneli inşasına 15 Nisan 2024 tarihinde başlanmış ve projeyle birlikte zorlu Amanos Dağları'nın 8 bin 5 kilometre uzunluk ve 17 metre genişlik tünelle aşılması planlanmıştı.

Türkiye’de en uzun ve en geniş tek tünel olma özelliğini taşıyan tünelde; Hatay Valisi Mustafa Masatlı incelemelerde bulunarak açıklama yaptı.

"8 BİN 5 KM UZUNLUĞU VE 17 METRE GENİŞLİĞİ İLE TÜRKİYE’DEKİ EN UZUN VE EN GENİŞ TEK TÜNEL"

Vali Masatlı yaptığı açıklamada, "Dünyanın en büyük iyileştirme operasyonu çerçevesinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Hatay’da birçok mega projeye başladık. Bunlardan biri de kamuoyunun yakından takip ettiği Belen Tüneli projemizdir. 8 bin 5 kilometre uzunluğu ve 17 metre genişliği ile Türkiye’deki en uzun ve en geniş tek tünel olma özelliğine sahip bu proje, milli bütçeden yapılan en büyük yatırımlardan biridir" dedi.

"İNŞALLAH 2026 YILI SONUNA DOĞRU BU MEGA PROJEYİ TAMAMLAMAYI ÖNGÖRÜYORUZ"

Projenin ilerleyişi hakkında bilgi veren Vali Masatlı, "Bu sayede hem ekonomik açıdan hem de zaman tasarrufu açısından önemli bir ulaşım ağı kurulmuş olacak. Ekiplerimiz tünelin sekiz ayrı noktasında 24 saat esaslı olarak çalışıyor. 15 Nisan 2024’te başlayan projede, ilk tünelde yüzde 74, ikinci tünelde yüzde 5, viyadük imalatında ise yüzde 40 seviyesine ulaşıldı. İnşallah 2026 yılı sonuna doğru bu mega projeyi tamamlamayı öngörüyoruz" diye konuştu. Vali Masatlı, Hatay’ın yeniden imar sürecinde bu tür projelerin şehre değer kattığını ifade ederek, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. İnşallah hep birlikte Belen Tüneli’nin açılışına şahit olacağız" dedi.