Bu nasıl şans! Uçurum ucunda durabildi

Serdivan Tepe mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından otomobil kontrolden çıktı. Savrulan otomobil uçurumun kenarına fırladı. Uçurumun hemen önünde bulunan dikenlik alana takılan araç şans eseri durabildi. Durumun yetkililere haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve çekici ekipleri sevk edildi. Görenlerin yüreklerini ağza getiren olay sonrası araç, bulunduğu yerden çekici yardımıyla kurtarıldı.