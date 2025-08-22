Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Bengül Arıca

Bursa'da amca dehşeti! Yeğenini erkek arkadaşıyla yakaladı! 2 genç ağır yaralı

Bursa'da yeğeninin kaldığı eve gelen 52 yaşındaki amca; 15 yaşındaki kız yeğeni ve 17 yaşındaki erkek arkadaşını yaraladı. Genç kız bıçakla göğsünden, sevgilisi ise sandalye ile başından ağır yaralandı.

Bursa'da amca dehşeti! Yeğenini erkek arkadaşıyla yakaladı! 2 genç ağır yaralı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.08.2025
09:40
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
09:44

'da amca dehşeti yaşandı. Amca A.D, 15 yaşındaki kız yeğeni Y.D'yi evde erkek arkadaşı B.S. ile görünce çılgına döndü.

Bursa'da amca dehşeti! Yeğenini erkek arkadaşıyla yakaladı! 2 genç ağır yaralı

YEĞENİNİ BIÇAKLADI, SEVGİLİSİNE SANDALYE İLE SALDIRDI

Yaşanan durum karşısında öfkelenen amca yeğenini bıçakla göğsünden, erkek arkadaşını ise sandalye ile başından ağır yaraladı. Olayın ardından A.D., durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bursa'da amca dehşeti! Yeğenini erkek arkadaşıyla yakaladı! 2 genç ağır yaralı

HAYATİ TEHLİKELERİ SÜRÜYOR

Tedavi altına alınan gençlerin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla amca gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

