Eğlence kavgaya dönüştü! Panayırda yumruklar havada uçuştu

Bursa'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Balkan Panayırında eğlence kavgaya dönüştü. Panayırda, sahnede müzik devam ederken iki grup seyirci arasında çıkan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü. Bursa'nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde bu yıl 3.'sü düzenlenen Geleneksel Yıldırım Balkan Panayırında seyirciler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede taraflar arasında büyüyen tartışma yerini kavgaya bırakınca yumruklar havada uçuştu.

KAVGAYA RAĞMEN DEVAM ETTİ

O anlar kameraya anbean yansırken, araya güvenlik görevlisi ve vatandaşlar girdi. Renkli görüntülere sahne olan Balkan Panayırı, kavganın ardından yeniden devam etti.