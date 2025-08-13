Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Buzdolabını tamire gönderdi, başına gelmeyen kalmadı! 'Plakasız araçla gelip...'

Adana'da tamir için internetten bulduğu teknik servise buzdolabını gönderen Kahraman Murat Denizli'nin başına gelmeyen kalmadı. 1,5 aydır buzdolabının geri gelmediğini söyleyen Denizli, teknik servis hakkında şikayetçi oldu. Mağdur olduğunu belirten vatandaş, 'Soğuk suya hasret kaldık' ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Buzdolabını tamire gönderdi, başına gelmeyen kalmadı! 'Plakasız araçla gelip...'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 10:56
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 11:01

Merkez ilçesi Çarkıpare Mahallesi'nde oturan Kahraman Murat Denizli, buzdolabı arızalanınca internetten araştırmaya koyuldu. Bir teknik servisle iletişime geçen vatandaş, düzeleceği umuduyla buzdolabını servise teslim etti. Servis, 5 bin liraya tamirinin mümkün olduğu belirtip buzdolabını tamire aldı. Fakat vatandaşın bugünden sonra başına gelmeyen kalmadı.

Buzdolabını tamire gönderdi, başına gelmeyen kalmadı! 'Plakasız araçla gelip...'

BUZDOLABI BİR DAHA GERİ GETİRİLEMEDİ

İddiaya göre, bu sırada üzerinde teknik servis kıyafeti olmayan ve plakasız bir hafif ticari araçla gelen 2 kişi buzdolabını götürdü. Denizli ise bu anları cep telefonuyla kaydetti. Aradan birkaç gün geçtikten sonra teknik servisi arayan Denizli, sürekli, 'bugün geleceğiz veya 1-2 gün içerisinde geleceğiz' diyerek yanıt aldı. En son teknik servisle görüşen Denizli, 'sizin bin lira bakiyeniz kalmıştı, onu ödeyin buzdolabını getirelim' yanıtı aldı.
Bunun üzerine 'buzdolabını getirin, paranızı ödeyim yoksa şikayetçi olacağım' cevabı veren Denizli, teknik servisten 'elinden geleni ardı koyma' yanıtı alınca Sarıçam Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teknik servis hakkında şikayetçi oldu.

Buzdolabını tamire gönderdi, başına gelmeyen kalmadı! 'Plakasız araçla gelip...'

"SOĞUK SUYA HASRET KALDIK"

Yaşadığı mağduriyeti İhlas Haber Ajansı muhabirine anlatan Kahraman Murat Denizli, 1,5 aydır soğuk suya dahi hasret kaldıklarını belirterek, "Buzdolabım arızalanınca internetten bir teknik servis arayışına girdim. Bir teknik servisi aradım, geldiler 5 bin TL hesap çıkarttılar ve buzdolabını götürdüler. Geri getirdiklerinde dolabın tamir olmadığını gördüm, pervanesi gece yerinden koptu. Tekrar geldiler ve plakasız araç ve üzerinde teknik servis kıyafeti olmayan 2 şahıs buzdolabını götürdü. Ancak aradan 1,5 ay geçmesine rağmen buzdolabını getirmediler" ifadelerini kullandı.

Buzdolabını tamire gönderdi, başına gelmeyen kalmadı! 'Plakasız araçla gelip...'

"İNTERNETTEN HER BULDUKLARI NUMARAYI ARAMASINLAR"

Karakola gidip şikayetçi olduğunu ve bu işin peşini bırakmayacağını belirten Denizli, "Gerçekten çok büyük bir rezillik var. Araştırma yaptım ve başka mağdurların olduğunu da öğrendim. Bu işin peşini bırakmayacağım, herkese de bir tavsiyem güvendikleri yerde iş yaptırsınlar, internetten her buldukları numarayı aramasınlar" dedi.
Denizli'nin eşi Sena Denizli ise buzdolabı olmadığı için mağdur olduğunu, marketten aldığı her ürünün sıcaktan bozulduğunu söyledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Alkollü sürücü dehşet saçtı! Korkunç kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Ünlü Fransız profesör İstanbul'da ölü bulundu! Şüphe nedeniyle cinayet soruşturması
ETİKETLER
#dolandırıcılık
#sarıçam
#Teknik Servis
#Mağduriyet
#Buzdolabı Tamiri
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.