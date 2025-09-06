Cami bahçesinde kavga! Defalarca bıçakladı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde gece saatlerinde dehşet dolu anlar yaşandı. İlçeye bağlı Ahi Evran Mahallesi 747. Sokak’ta meydana gelen olayda; P.K ile E.T arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kalça ve baldırından 3 kez bıçaklanan E.K. yaralandı.

BÖLGEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de E.K.’yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

POLİS SALDIRGANI ARIYOR

Olayın ardından kaçan saldırgan P.K., polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.