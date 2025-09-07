Cansız bedeni bulunmuştu! Genç estetisyenin ölüm nedeni belli oldu

Isparta’nın Ayazmana Mahallesi’nde yaşayan güzellik merkezi sahibi Buket Gülver'den haber alamayan yakınları durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptığı incelemede 32 yaşındaki Gülver’i hareketsiz halde buldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Buket Gülver’in cenazesi, Isparta Şehir Hastanesi’nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Bugün Emre Mahallesi Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Namazın ardından Gülver, Gülcü Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Buket Gülver’in ablası Ayşe Gülver Ünlü, kardeşinin evden çıkmak üzereyken kalp krizi geçirdiğini belirterek, "Kardeşimi ben buldum. Bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşıyordu. Sevenlerinden tek isteğim dua" ifadelerini kullandı.