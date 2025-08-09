Cilt hastalıklarına şifa deposu! Binlerce kişi oraya akın ediyor

Gün içerisinde hava sıcaklığının 30 ila 35 dereceye ulaştığı kentte, serinlemek isteyen vatandaşlar ve turistler Van Gölü'nün berrak sularına akın etti.

Denize kıyısı olmamasına rağmen mavi bayrak almaya hak kazanan Mollakasım Plajı; temizliği, güvenliği ve doğal güzellikleriyle hem bölge halkının hem de şehir dışından gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Plaj, yaz sezonunda sunduğu sakin ortam ve eşsiz manzarasıyla deniz tatiline alternatif arayanlar için cazip bir seçenek sunmaya devam ediyor.

Konuya ilişkin konuşan Eyüp Han isimli vatandaş, İstanbul'dan tatil için Van'a geldiğini belirtti. Van Gölü Mollakasım Plajı'nın sakinliğine dikkat çeken Han, "İstanbul'daki plajlara göre burası daha sakin. Bu nedenle daha temiz ve girilebilir. Burası çocuklar için de oldukça ideal. Şeridin daha yakına çekilmesi güvenlik açısından iyi olmuş" dedi.

"CİLT HASTALIKLARINA İYİ GELİYOR"

Samsun'dan gelen bir başka tatilci ise Van Gölü'nün birçok denizden daha temiz olduğunu belirterek, "Burası daha bakir olduğu için tertemiz bir suya sahip. Aynı zamanda bu su cilt hastalıklarına iyi geliyor ve dermatologlar tarafından öneriliyor. Van Gölü'nün sahillerine gerekli sosyal donatıların kazandırılması gerekiyor. Buranın tam donanımlı bir şekilde turizme kazandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.