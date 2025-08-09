Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Merve Yaz

Cilt hastalıklarına şifa deposu! Binlerce kişi oraya akın ediyor

Türkiye'nin göl kıyısındaki ilk ve tek mavi bayraklı plajı olan Van'daki Mollakasım Halk Plajı, yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte tatilcilerin uğrak noktası haline geldi.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
09.08.2025
09:54
|
GÜNCELLEME:
09.08.2025
09:54

Gün içerisinde hava sıcaklığının 30 ila 35 dereceye ulaştığı kentte, serinlemek isteyen vatandaşlar ve turistler 'nün berrak sularına akın etti.

Denize kıyısı olmamasına rağmen mavi bayrak almaya hak kazanan Mollakasım Plajı; temizliği, güvenliği ve doğal güzellikleriyle hem bölge halkının hem de şehir dışından gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Cilt hastalıklarına şifa deposu! Binlerce kişi oraya akın ediyor

Plaj, yaz sezonunda sunduğu sakin ortam ve eşsiz manzarasıyla deniz tatiline alternatif arayanlar için cazip bir seçenek sunmaya devam ediyor.

Cilt hastalıklarına şifa deposu! Binlerce kişi oraya akın ediyor

Konuya ilişkin konuşan Eyüp Han isimli vatandaş, İstanbul'dan için Van'a geldiğini belirtti. Van Gölü Mollakasım Plajı'nın sakinliğine dikkat çeken Han, "İstanbul'daki plajlara göre burası daha sakin. Bu nedenle daha temiz ve girilebilir. Burası çocuklar için de oldukça ideal. Şeridin daha yakına çekilmesi güvenlik açısından iyi olmuş" dedi.

Cilt hastalıklarına şifa deposu! Binlerce kişi oraya akın ediyor

"CİLT HASTALIKLARINA İYİ GELİYOR"

Samsun'dan gelen bir başka tatilci ise Van Gölü'nün birçok denizden daha temiz olduğunu belirterek, "Burası daha bakir olduğu için tertemiz bir suya sahip. Aynı zamanda bu su cilt hastalıklarına iyi geliyor ve dermatologlar tarafından öneriliyor. Van Gölü'nün sahillerine gerekli sosyal donatıların kazandırılması gerekiyor. Buranın tam donanımlı bir şekilde turizme kazandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

ETİKETLER
#türkiye
#van gölü
#tatil
#Doğa
#Seyahat
#Mollakasım Plajı
#Su Sporları
#Yaşam
