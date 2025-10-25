Menü Kapat
 Yasemin Güldemir

Cinayet gibi kaza! Çarptığı kadını havaya uçurdu: O anlar kameraya yansıdı

Sakarya'da meydana gelen feci kaza yürekleri ağıza getirdi. Yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen kadın, hızla gelen otomobilin çarpmasıyla metrelerce sürüklendi. Talihsiz kadın hayatını kaybederken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.10.2025
saat ikonu 14:06
|
GÜNCELLEME:
25.10.2025
saat ikonu 16:09

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 71 yaşındaki N.D. isimli kadına, S.Y. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan kadın yolda metrelerce sürüklendi. Ağır yaralanan kadının yardımına ilk olarak çevredeki esnaf koştu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan N.D., burada hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü S.Y.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Cinayet gibi kaza! Çarptığı kadını havaya uçurdu: O anlar kameraya yansıdı

KAZA ANI KAMERADA

Otomobilin aldığı hasar kazanın şiddetini gözler önüne sererken, aracın kadına çarptığı an ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, otomobilin çarpması ile birlikte kadının havaya savrulması ve daha sonrasında yere düşerek metrelerce sürüklendiği anlar yer aldı. Devamında ise çevredeki vatandaşların panik ile yardım için bölgeye koştuğu görüldü.

Cinayet gibi kaza! Çarptığı kadını havaya uçurdu: O anlar kameraya yansıdı


"ORTALAMA 50-60 METRE İLERİYE DÜŞTÜ KADIN"

Öte yandan, bölgede esnaf olan Ferhat Yatçı ise kazanın ardından yaşananları anlattı. Yatçı, "Kazanın olduğu bölgede esnafım. Ben çay istiyordum. Kadın yaya geçidine yaklaştığı anda otomobil çarptı. Araç bayağı hızlıydı. Zaten vurma sesiyle ben kafamı çevirdim, kadını havada gördüm. Ortalama 50-60 metre ileriye düştü kadın. Ben hemen koştum ilk yardım yapayım diye. Gittim baktım kadın hareket etmiyordu. Nabzı atmıyordu. Diğer çevredeki esnaf arkadaşlar da yardıma koştu o esnada ambulansa haber verildi. Bir arkadaş da elektronik saat vardı onunla baktı, ‘ben de nabız almıyorum’ dedi bıraktık. Bu yol geniş çift şerit olduğu için araçlar hızlı geliyor. Yaya geçidini de fazla önemsemiyorlar, halbuki önemseseler bu olmayacaktı" dedi.

#kaza
#trafik kazası
#ölüm
#sakarya
#adapazarı
#yaya geçidi
#Yaşam
