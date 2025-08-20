Dağlıca iki gündür alevlere teslim! Yasaklı alanda yangın çıktı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Dağlıca'da bulunan yasaklı alanda başlayan alevler bir anda sert rüzgarların etkisiyle büyüdü. Ekipler 2 gündür söndürmek için canla başla mücadele ederken alevler henüz kontrol altına alınamadı.

ALEVLER RÜZGAR ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Dağlıca, Dilekli ve Dibecik köylerin üçgenindeki alanda ormanlık alandaki yangını başlatan neden henüz bulunamadı. Ekipler rüzgarın etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Askeri helikopterler de bölgedeki söndürme çalışmalarına katılıyor.