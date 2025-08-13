Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Damat dehşeti! Evi basıp, kayınpederini hastanelik etti

Antalya'da evi terk edip babaevine dönen eşinin peşinden giden damat, dehşet saçtı. Ortalığı birbirine katan damat, kayınpederinin kafasını pencere camına vurdu. Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan damat, ifadensinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 11:40
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 11:40

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Büğüş Mahallesi’nde 10 Ağustos Cumartesi gecesi meydana gelen olayda; 6 ay önce evlenen R.S.A., eşi H.A. ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle evi terk edip baba evine döndü. Olaydan bir gün sonra kayınpederinin evine gelen damat ile kayınpederi arasında çıktı.

KIRIK CAMLA BOĞAZINI KESMEYE ÇALIŞTI

Çıkan arbedede kayınpeder Hasan Ali Karakorkmaz, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldu. Karakorkmaz, damadının kafasını pencereye vurup camı kırdığını, ardından kırık camla boğazını kesmeye çalıştığını belirterek, “Amcamın oğlu beni hastaneye götürdü. Neredeyse kan kaybından ölüyordum. Hastanede vücuduma 13 dikiş atıldı” dedi.

Damat dehşeti! Evi basıp, kayınpederini hastanelik etti

KIZIMA PSİKOLOJİK BASKI UYGULANIYOR"

Yaşadığı olay sonrası 2 gündür evine gidemediğini ve kızı ile oğlunun can güvenliğinin tehlikede olduğunu belirten Karakorkmaz, "Kızım R.S.A.'ya kocası tarafından 3 aydır psikolojik baskı uygulanıyor. Kızım beni aradı, ağlayarak kendisini almamı istedi. Gittim evlerinden hiçbir zorlama olmadan aldım kızımı. Kocası 1 gün sonra kızıma 'Eve gelme' diye mesaj atmış. Ben de bu yüzden kızımı bir daha göndermek istemedim. Ertesi gün gece saat 00.35 sıralarında beni arayarak, 'Nerdesin, çık dışarıya' dedi. Ben de evimde bekledim, dışarıya çıkmadım. O anda evde herkes uyuyordu. Saat 00.45 sıralarında H.A. eve geldi" dedi.

Damat dehşeti! Evi basıp, kayınpederini hastanelik etti

"OĞLUM VE KIZIM TEHLİKEDE"

Eve gelen H.A.'nın kapının açılması ile birlikte kendisine saldırdığını iddia eden Karakorkmaz, "Kızım kapıyı açtı, ben de yanındaydım. Şahıs direkt bana saldırdı. Yakamı tutarak koridorun penceresine 2 ya da 3 kez kafamı vurdurarak camını kırdı. Yerdeki kırık cam ile boğazımı kesmeye çalıştı. Kız kardeşim beni kurtarmaya çalıştı. Daha sonra amcamın oğlu beni hastaneye yetiştirdi. Neredeyse kan kaybından gidecektim. Hastanede vücuduma 13 dikiş atıldı. Olay sonrası H.A. isimli damadım, kendi evlerindeki kamera kaydını izlediğimde kendi üzerini yırtıp bana iftira atmaya çalışıyor. Savcılığa olay basit bir yaralama olarak yansımış. Oğlum ve kızımın can tehlikesi bulunmaktadır. Bu konuda yetkililerden güvenliğin alınmasını bekliyorum. 2 gündür kız kardeşimin evinde kalıyorum. Eve gidemiyorum olay çıkacak diye" ifadelerini kullandı.

Damat dehşeti! Evi basıp, kayınpederini hastanelik etti

SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan, olayın ardından evine dönen H.A.'nın jandarma karakolunda verdiği ifade sonrası savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Memur-Sen hükümetin zam teklifini değerlendirmek üzere toplandı
Vikings'in yıldızı Travis Fimmel Bodrum'u tercih etti! Hasan Can Kaya ile buluştu
İsviçreli gezginle Erzurumlu dedenin gülümseten diyalogu! Dil bilmeden yol tarif etti
ETİKETLER
#kavga
#darbe
#yaralanma
#psikolojik şiddet
#Ev Içi Şiddet
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.