Damat dehşeti! Evi basıp, kayınpederini hastanelik etti

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Büğüş Mahallesi’nde 10 Ağustos Cumartesi gecesi meydana gelen olayda; 6 ay önce evlenen R.S.A., eşi H.A. ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle evi terk edip baba evine döndü. Olaydan bir gün sonra kayınpederinin evine gelen damat ile kayınpederi arasında kavga çıktı.

KIRIK CAMLA BOĞAZINI KESMEYE ÇALIŞTI

Çıkan arbedede kayınpeder Hasan Ali Karakorkmaz, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldu. Karakorkmaz, damadının kafasını pencereye vurup camı kırdığını, ardından kırık camla boğazını kesmeye çalıştığını belirterek, “Amcamın oğlu beni hastaneye götürdü. Neredeyse kan kaybından ölüyordum. Hastanede vücuduma 13 dikiş atıldı” dedi.

KIZIMA PSİKOLOJİK BASKI UYGULANIYOR"

Yaşadığı olay sonrası 2 gündür evine gidemediğini ve kızı ile oğlunun can güvenliğinin tehlikede olduğunu belirten Karakorkmaz, "Kızım R.S.A.'ya kocası tarafından 3 aydır psikolojik baskı uygulanıyor. Kızım beni aradı, ağlayarak kendisini almamı istedi. Gittim evlerinden hiçbir zorlama olmadan aldım kızımı. Kocası 1 gün sonra kızıma 'Eve gelme' diye mesaj atmış. Ben de bu yüzden kızımı bir daha göndermek istemedim. Ertesi gün gece saat 00.35 sıralarında beni arayarak, 'Nerdesin, çık dışarıya' dedi. Ben de evimde bekledim, dışarıya çıkmadım. O anda evde herkes uyuyordu. Saat 00.45 sıralarında H.A. eve geldi" dedi.

"OĞLUM VE KIZIM TEHLİKEDE"

Eve gelen H.A.'nın kapının açılması ile birlikte kendisine saldırdığını iddia eden Karakorkmaz, "Kızım kapıyı açtı, ben de yanındaydım. Şahıs direkt bana saldırdı. Yakamı tutarak koridorun penceresine 2 ya da 3 kez kafamı vurdurarak camını kırdı. Yerdeki kırık cam ile boğazımı kesmeye çalıştı. Kız kardeşim beni kurtarmaya çalıştı. Daha sonra amcamın oğlu beni hastaneye yetiştirdi. Neredeyse kan kaybından gidecektim. Hastanede vücuduma 13 dikiş atıldı. Olay sonrası H.A. isimli damadım, kendi evlerindeki kamera kaydını izlediğimde kendi üzerini yırtıp bana iftira atmaya çalışıyor. Savcılığa olay basit bir yaralama olarak yansımış. Oğlum ve kızımın can tehlikesi bulunmaktadır. Bu konuda yetkililerden güvenliğin alınmasını bekliyorum. 2 gündür kız kardeşimin evinde kalıyorum. Eve gidemiyorum olay çıkacak diye" ifadelerini kullandı.

SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan, olayın ardından evine dönen H.A.'nın jandarma karakolunda verdiği ifade sonrası savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.